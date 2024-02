Na svatého Valentýna divoká přestřelka. Proč ne. Fotbalisté Příbrami si na středu vložili další přípravný zápas, když zajížděli do Přeštic. S účastníkem třetí nejvyšší soutěže svedli divokou přestřelku a v prvním poločase už prohrávali 1:3. Kombinovaná sestava favorita ale dokázala zvrátit výsledek na svou stranu a zvítězila 4:3.

Příbram v divoké přestřelce přetlačila třetiligový Robstav | Foto: FK Příbram/Zdeněk Brož

V Přešticích dostali příležitost se ukázat především hráči širšího kádru, rezervního týmu či dorostenci. Spoustu klíčových opor včetně brankářské jedničky Melichara, kapitána Hušbauera, či střelců Nečase a Wágnera chyběla. Na hřišti se objevil pouze norský stoper Jahić.

I bez nich si ale Příbramští poradili. Když skóre zápasu otevřel Koffi, zdálo se, že vše půjde hladce. Jenomže stačilo několik zahozených šancí a domácí trestali a hned třikrát. Naději na zvrat dal ještě do přestávky Senegalec Fall, který si hlasitě říká o místo v A-týmu. Jeho druhá trefa v zápase totiž byla vítězná a v 55. minutě dokonal obrat na konečných 4:3. „I když jsme prohrávali 1:3, tak všichni věděli, co máme dělat a podle toho to vypadalo. Pracujeme i na hlavách,“ podotkl asistent trenéra Roman Bednář.

„Vynikající zkouška pro nás. Přeštice velice slušný tým. Hrály velice dobře. Kdyby proměnily všechny šance a my taky, tak utkání mohlo skončit 6:6. Nakonec jsme byli šťastnější, ale klobouk dolů před kluky, kteří odvedli perfektní výkon. Všechno, co jsme si řekli, se snažili plnit. Nastoupili tři, čtyři kluci z dorostu, což velice kvituji a velmi slušně utkání dohráli. Takže jenom pozitiva,“ shrnul utkání příbramský kouč.

Robstav – Příbram 3:4 (3:2)

Branky Příbrami: 45. a 55. Fall, 2. Koffi, 49. Novotný.

Příbram: Bleha - Vokřínek, Jahić, Coňk, Hošek - Jelínek, Koffi (46. Čejka) - Novotný (60. Čajko), Krameš (60. Gornický), Nkwinga (60. Roušar) – Fall.