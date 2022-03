Rozhodčí Nehasil rozjel při nedělním dopoledni mariáš. Za zápas rozdal celkem jedenáct žlutých karet a k tomu navrch dvě červené. B-tým Sparty i Příbram dohrávaly v deseti. „Štvou mě hlavně karty za nesportovní chování, jako je zakopávání míče. Klukům v kabině to nandám. Jsou zbytečné,“ supěl trenér Tomáš Zápotočný, který do příštího zápasu bude muset postrádat vyloučeného Jaroslava Treglera.

Oba celky navíc v prvním poločase zahodily penaltu a tak šly do šaten za bezbrankového stavu. „Všechny penalty byly. Že se nepromění, se stává. To ani nejde klukům vyčítat,“ konstatoval trenér Příbrami. Avšak třetí pokutový kop už byl proměněn. Tomáš Pilík otevřel v 85. minutě skóre. „Chtěl jsem dát nártem do pravé strany, trochu mi to sjelo šajtlí,“ komentoval svou trefu střelec hostů.

V tu chvíli se zdálo, že si Příbram odveze domů všechny body. Sparťané ale z poslední akce zápasu vyrovnali a zařídili dělbu bodů. „Vedeme a dvě minuty před koncem dostaneme gól. Je to velká škoda. Mrzí mě to,“ pronesl zklamaně Zápotočný. „Už jsme chtěli výsledek nějakým způsobem ubránit, bohužel se k nám dostali přes stranu,“ přidal se k němu Pilík.

Příbram tak ztratila další dva body, které by je jinak dotáhly na Ústí nad Labem před ní. „Náš zkušený mančaft si měl výsledek pohlídat a uhrát v závěru a nedostat gól. Sparťanský frajer si hlavičkuje sám,“ pronesl naštvaně Zápotočný. Místo výhry tak i on musel brát remízu a přijmout fakt, že na pouhý jednobodový rozdíl se k jeho svěřencům přiblížil čtrnáctý Třinec. O nadcházející reprezentační přestávce tak bude mít s hráči co rozebírat.

Sparta B – Příbram 1:1 (0:0)

Branky: 92. Kozák – 85. Pilík. ŽK: 3:8. ČK: 1:1. Rozhodčí: Nehasil – Melichar, Hádek. Diváci: 422.

Příbram: Melichar – Čermák, Fišl, Gembický (88. Antwi), Halinský (29. Vávra) – Kvída, Pilík, Procházka, Tregler, Vilotić – Wágner (68. Hájek).