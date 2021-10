Sedm domácích utkání a pouze čtyři body. Taková je bilance Příbrami po souboji s Třincem. Slezané až do duelu u Litavky odjížděli ze hřišť soupeřů vždy minimálně s třígólovým přídělem. Tentokrát si na dalekou cestu domu zabalili letošní první výhru. „Těžko se mi hledají slova po výsledku 0:1. Zaspali jsme první poločas, i když jsme v něm měli dvě, tři příležitosti. Hráli jsme pomalu. Věděli jsme, že soupeř uzavře svou polovinu a bude hrát na brejky,“ komentoval utkání trenér Jozef Valachovič, kterému chyběla agresivita jeho svěřenců uvnitř pokutového území soupeře.

Adamuška měl několik dobrých zákroků. Často mu ale míč vypadl. Žádný hráč z Příbrami ale nedokázal dostat míč do brány. „Kluci, který u toho byli, netrefili míč ideálně,“ smutnil Pavel Hájek. Dvacetiletý záložník věděl, že za prohru může úvodní třetina zápasu. „Prvních třicet minut jsme byli mimo hru, nebyli jsme vůbec v zápase. Třinec měl tři tutovky, kde nás Šimi (brankář Jakub Šiman) podržel. Poté jsme dostali smolný gól, ale asi jsme si ho zasloužili za ten přístup,“ uznal sebereflexivně příbramský fotbalista.

Třinci stačila hned z první akce, která se ukázala jako rozhodující. Petráň udeřil z levé strany zpoza šestnáctky a Šiman si vybral smolnou chvilkou, když v pádu míč sice zpomalil, ten se ale přeci jen dostal do branky. „Klasicky jsme dostali gól z první akce soupeře na domácím hřišti,“ řekl jízlivě Valachovič.

Po změně stran se obraz hry lepší. Příbram tlačila na Třinec. Slezané se ale ubránili a odvezli si domů výhru. „Za druhý poločas nemám hráčům, co vytknout. Celý jsme ho odehráli na soupeřově polovině. Nevyužili jsme tři, čtyři stoprocentní příležitosti a tím pádem jsme prohráli,“ shrnul Valachovič. „Kdybychom hráli hodinu, tak bychom gól nedali. Mohli jsme dát tři, ale ve finále žádný,“ dodal vzápětí.

Podobně hovořil i Hájek. „Měli jsme tam hrozně moc šancí zápas otočit. Nechali jsme doma zbytečně zahozené tři body,“ řekl dvacetiletý záložník, který po utkání našel i další příčiny další prohry Příbrami na vlastní půdě. „Nejsme dost odvážní okolo š jeden na jednoho. Z půlky půlky jsme se snažili dávat balóny do kapsy, aby létali co nejvíc do vápna a fauly se dělaly daleko od brány,“ vysvětloval Hájek. Středočeši ještě před listopadovou reprezentační přestávkou zajíždí do Líšně, která se nachází v popředí druhé nejvyšší soutěže. Pak ji budou čekat ještě další dva duely.

Příbram – Třinec 0:1 (0:1)

Branky: 16. Petráň. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Krejsa. Diváci: 625.

Příbram: Šiman – D. Procházka (84. Kvída), Halinský (68. J. Vlček), S. Kingue, Vilotić – T. Pilík (C), M. Čermák (77. Petrák), Hájek, Obdržal (46. Voltr), Langhamer (46. E. Antwi) – Dedič.