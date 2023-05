Na začátku jara ho Příbram ohlásila jako jednu z posil do druhé poloviny. Třicetiletý egyptský fotbalista Ahmed El Sheikh dlouho ale zaostával za očekáváním. Až v duelu s Opavou ukázal, jaký potenciál se v něm skrývá. V prvním poločase byl jednoznačně nejlepším na hřišti a zasloužil se o vítězný gól proti slezskému týmu, který borci od řeky Litavky ovládli nakonec 2:0.

Příbram doma porazila Opavu 2:0 | Foto: Jan Vostrý

Od startu jarní části El Sheikh spíš paběrkoval a šanci dostal maximálně na poločas. Příbramský kádr se ale za poslední měsíc kvůli zraněním či kartám obměnil takřka z poloviny a tak si egyptský fotbalista počkal na první velkou šanci, která přišla proti Opavě. Už od začátku nad ostatními vyčníval a zásluhou mu byla vedoucí branka, která byla zároveň jeho první v novém působišti.

„Nejprve bych chtěl pogratulovat všem v Příbrami za celý zápas, protože byl těžký a my jsme se soustředili na vítězství. Jsem šťastný za svou první branku. Pořád se snažím odvést to nejlepší pro náš tým a doufám, že se nám podaří vyhrát nejbližší tři zápasy,“ řekl El Sheikh k první trefě v zelenočerném dresu.

Jeho progres samozřejmě neunikl ani realizačnímu týmu, který proti Slezanům pochvaloval jeho výkon. „Byl velice přijatelný,“ těšilo asistenta trenéra Romana Bednáře. „Když Ahmed přijel, tak nebyl úplně kondičně připraven. Teď vidíme, že sem nepřišel náhodou, a když se zlepšil v kondici i bojovnosti, tak je najednou velice platný a najednou z něj vzešla kvalita, kterou jsme v něm dosud neviděli,“ dodal na El Sheikhovu adresu Bednář.

Doba hájení tedy skončila. Cizinci už se adaptovali na zdejší podmínky a nyní by měli ukázat, co v nich je. „Myslím si, že hráči, kteří jsou tady z jiné země, určitou kvalitu mají, ale museli si přijít na to, co je český fotbal a druhá ligu. Tam to začíná hodně bojovností,“ mínil Bednář. Zahraniční akvizice by mohly v Příbrami hrát důležitou roli na konci sezony.