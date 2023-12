Druholigová Příbram schytala ránu za čtyři body. Přesně tolik jí chce odebrat Etická komise Fotbalové asociace České republiky (FAČR) za maření rozhodnutí Sboru rozhodců mezi klubem a hráči. Celek od řeky Litavky už podle šéfa klubu Jana Starky chystá odvolání, neboť by jí případný odečet zkomplikoval situaci ohledně bojů o postup do nejvyšší soutěže.

Fotbalisté Příbrami. | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Rána z čistého nebe. Přesně tak vnímají v Příbrami rozhodnutí Etické komise FAČR, které bylo uveřejněno ve čtvrtek odpoledne. Čtvrtý celek FORTUNA:NÁRODNÍ ligy po podzimní části v něm dostává souhrnný trest za dva přečiny. Jak už zjistily ČTK či sport.cz, tak se jedná o nesplacené dluhy vůči dvěma hráčům. V obou případech jí byly odečteny dva body a aktuálně by se propadla na osmé místo po boku dalšího středočeského celku Vlašimi.

„Budeme se určitě odvolávat. S Etickou komisí jsme komunikovali, poskytli jsme jí náš pohled. Teď budeme řešit případ s Odvolací komisí,“ řekl pro Sport.cz šéf druholigového klubu od řeky Litavky Jan Starka. Totéž následně potvrdil i tiskový mluvčí klubu a marketingový ředitel Zdeněk Brož. Příbram tak musí učinit do pěti dnů od doručení rozhodnutí.

O dluzích v souvislosti s Příbramí se hovoří už dlouhodobě. Loni po podzimní části odcházeli trenéři Marek Nikl a Tomáš Zápotočný do Českých Budějovic zadarmo s tím, že odpustí klubu nesplacené závazky. Bývalý kouč mládeže či účastníka krajského přeboru Erik Šlechta byl také v rozporu s organizací právě ohledně financí.

Pokud by Odvolací komise dala za pravdu Etické komisi, znamenalo by to pro Příbram obrovskou potíž při snaze o návrat do nejvyšší soutěže. Její ztráta na vedoucí Vyškov by narostla na propastných dvanáct bodů, na třetí pozici Táborska zaručující alespoň baráž pak šest.