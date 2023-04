Další šanci, jak se vrátit na první místo a upevnit si vedení v tabulce, měli fotbalisté Příbrami. V dohrávce 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zajížděli do Olomouce, tamější rezerva prvoligového celku ji ale přichystala na Andrově stadionu pořádný debakl. Už v poločase vedla 3:0 a nakonec si dokráčela pro výhru 4:1. Dvěma brankami se blýskl Denis Kramář.

Sigma Olomouc B - Příbram | Foto: Deník/Jan Pořízek

O víkendu se sehrál ideální scénář. Vedoucí Karviná si s druhou Líšní body dělila po remíze 2:2. Příbram tak měla volnou cestu na první místo, navíc ještě s další dohrávkou v kapse. Místo toho ale přišlo tvrdé KO už v průběhu první půle, kdy domácí udeřili třikrát do čtyřicáté minuty, z toho Kramář dvakrát. „Zápas se mi hodnotí mnohem lépe než ty dva předchozí, kdy jsme vedli v poločase 1:0 a jednou jsme remizovali a podruhé prohráli 1:2," začal své hodnocení olomoucký trenér Augustin Chromý.

Hanáci zápas začali skvěle. Už v osmé minutě totiž rozehráli akci, na jejíž konci stál Denis Kramář, který míč poslal z první na zadní tyč Melicharovy branky. O deset minut později pak došlo k prvnímu vynucenému střídání v týmu hostů, když zraněného Václava Dudla nahradil na hřišti Felix Čejka. Ve 21. minutě přišel další nádherný gól domácího mužstva. Z dobrých 25 metrů rozehrál volný přímý kop Patrik Slaměna tak skvěle, že zatočil míč přesně do levého horního růžku. Melichar plachtil vzduchem naprosto marně. Za dalších deset minut pak mohl po dalekonosném centru postupovat na bránu Šíp, ale jeho zpracování nebylo z nejpřesnějších.

Gólové představení Hanáků ale ještě nekončilo. Pět minut před odchodem do šaten rozehrál Galus další přímák, který se před brankou snažil dorážet Poulolo. Míč z jeho kopačky však hosté srazili na Kramáře, který nekompromisní bombou z hranice malého vápna vsítil svůj již druhý gól v utkání. Poločas se pak dohrál z velké části na útočné polovině Sigmy. „Hráli jsme samozřejmě se stejně silným soupeřem jako předtím, ale zvládli jsme to mnohem lépe. K tomu velice přispěl druhý gól Kramáře. I Slaměna to dnes trefil nádherně. Mužstvo se pak uklidnilo a najednou jsem z nich cítil tu potřebnou víru ve vítězství," liboval si olomoucký lodivod.

Ani po změně stran se Středočeši z trojnásobného direktu jen tak lehce nevzpamatovali. Z olomoucké strany stále létaly nebezpečné centry a obránci v zeleném s nimi často nedokázali dostatečně poradit. V 62. minutě se sice podařilo snížit zničehonic snížit střídajícímu Felixi Čejkovi, o minutu později už byl ale rozdíl ve skóre díky Davidu Vaněčkovi znovu tříbrankový. V 73. minutě mohl pověstného búra dokonat Tomáš Zlatohlávek, který nádherným lobem pokusil přehodit vyběhnuvšího Melichara. To se mu sice podařilo, avšak míč nakonec po odrazu od země zamířil pouze na horní síť.

A nepodařilo se to ani v 89. minutě dvojici Zlatovlávek - Fiala, kterou skvělými zákroky vychytal příbramský gólman. To ale hráče olomoucké rezervy nemsuelo v žádném případě mrzet. Senzační výhra 4:1, díky které se posunuli na desáté místo tabulky, byla totiž na světě. Na patnáctou Opavu drží svěřenci Augustina Chromého pohodlný šestibodový náskok. „Velice důležité bylo, že hned po příbramském snížení dal Vaněček na 4:1. Od té doby se zápas už jen dohrával. Za tři body jsem rád, protože při pohledu na tabulku je každému jasné, jakou cenu pro nás mají," uzavřel Augustin Chromý.

SK Sigma Olomouc B - FK Viagem Příbram 4:1 (3:0)

Branky: 8. a 40. Kramář, 21. Slaměna, 63. Vaněček – 62. Čejka.

Rozhodčí: Kotala – Mikeska, Žurovec. ŽK: Jeřábek, Schindler (oba PRI). Diváci: 253.

Olomouc B: Trefil – Galus, Bednár, Poulolo, Hadaš – Israel (78. Fabiánek), Langer (90+1. Grečmal) – Slaměna – Kramář (78. Fiala), Vaněček (67. Zlatohlávek), Šíp (68. Uriča). Trenér: Augustin Chromý.

Příbram: Melichar – Stropek (80. Jahić), Fišl, Dudl (18. Čejka), Youssef (46. Mašek) – J. Jeřábek (46. Anih), Langhamer, Petrák, Zeronik, Vokřínek (73. Schindler) – Wágner. Trenér: Dušan Uhrin.