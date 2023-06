Sympatický první poločas a špatný vstup do druhého, který je bude stát zřejmě celou sezonu. Fotbalisté Příbrami zahájili úvodní barážový duel o FORTUNA:LIGU proti Pardubicím slibně. Na konci ale věděli, že jsou v kritické situaci. Východočeši po přestávce dvakrát udeřili a po výhře 2:0 si vytvořili hodně nadějný náskok do odvety. Svěřenci Karla Krejčího čeká obtížný úkol.

Příbram doma prohrála s Pardubicemi 0:2. | Foto: Jan Vostrý

U řeky Litavky vyhrály zkušenosti. Pardubice přečkaly úvodní nápor Příbrami, počkaly si na správný moment a po přestávce jako favorit udeřily. Hned zkraje druhé půle se vítěznou branku postaral mladík Sychra, když z bezprostřední blízkosti překonal Melichara pohotovou dorážkou. Hororový scénář pro domácí dovršil po hodině hry Petrák, který fauloval Černého a z penalty pojistil výhru Janošek.

„První poločas jsme odehráli slušný. Měli jsme určitý plán, který vycházel. Pardubice jsme moc do ničeho nepouštěli. Škoda, že nám tam něco nespadlo. Druhou půli jsme začali špatně. Gól na 0:1 za nás hodně laciný. Někdo uteče, trošku se vykrojí dovnitř a my máme dvakrát, třikrát možnost odkopnout míč. Určitě nás mrzí. Penalta podobná jako v Karviné. Jdeme tam pozdě. Pardubice zaslouženě vyhrály, ale nemáme se za co stydět. Chyběla nám kvalita dopředu,“ zhodnotil utkání asistent trenéra Roman Bednář.

Krejčí před baráží: Půjdeme jako outsideři, ale určitě ne odevzdaní.

Příbram přitom vstoupila do střetnutí s Pardubicemi bez ostychu a hlasitě si říkala o vedoucí branku. Na hosty vyrukovala i s kombinačním fotbalem, který byl v jejím podání během sezony k vidění jen sporadicky. Pokusy útočných zbraní, Zeronika i Wágnera, skončily na tyčích a domácí mohli naříkat, že se štěstí obrátilo proti nim. Do té doby měli navrch.

„Kdyby tam padla tyčka Zeronika, tak by Pardubice znervózněly. To je ale jen kdyby. My jsme gól nedali, Pardubice ano,“ hlesl Bednář. „Chybělo možná pět centimetrů! Kdybychom dali první gól, tak by se zápas vyvíjel úplně jinak. První poločas jsme hráli velmi dobře. Byl to vyrovnaný zápas. Ve druhé půlce jsme na začátku udělali chybu, kterou Pardubice potrestaly a pak už si zápas pohlídaly,“ posteskl si 22letý útočník Příbrami.

Pardubice? Nejtěžší soupeř. Můžeme uspět jen týmově, zní z Příbrami

Zaskočení Východočeši se vzpamatovali z převahy soupeře až po dvaceti minutách, kdy se začínali tlačit před bránu. Přízemní střelu Janoška skvěle zneškodnil Melichar. Po přestávce si hosté vytvořili uklidňující náskok do odvety a na novém stadionu budou mít lehčí úlohu uhájit příslušnost mezi elitou. Příbram naopak bude muset vyhrát minimálně o dvě branky, aby si vynutila alespoň prodloužení. Na půdě soupeře ji ale bude čekat hodně těžký úkol.

„Za mě je to hodně čerstvé. Možná jsme si zasloužili přijatelnější výsledek do odvety. Pardubice ale kvalitu mají a ve druhém poločase jí ukázaly. Jet do Pardubic a vyhrát tam o dva góly. Myslím, že se tohle nepovedlo lepším týmům v téhle sezoně. Situace je kritická a my jsme si ji vědomi,“ uzavřel Bednář.

Příbram – Pardubice 0:2 (0:0)

Branky: 49. Sychra, 62. Janošek (p) ŽK: 1:2. Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Hájek.

Příbram: Melichar – Fišl, Sakala, Jahić, Vokřínek (71. Čejka) – Petrák (67. Šimáček), Švestka, Dudl (82. Anih), El Sheikh (71. Langhamer) – Zeronik, Wágner (82. Antwi).

Pardubice: Markovič – Icha (46. Tischler), Hranáč, Vlček, Chlumecký – Darmovzal (67. Helešic) – Janošek, Hlavatý, Sychra (84. Huf), Pikul (67. Krobot) – Černý (67. Vacek).