„Pro nás složitý zápas, protože jsme věděli, že Chrudim přijede s urputnou defenzivou. V prvním poločase jsme hráli hrozně pomalu. A vůbec ne dobře! Chtěli jsme být trpěliví, ale takové zápasy jsou. Trošku jsem čekal, že nám to nepůjde,“ uvedl trenér Příbrami Marekl Nikl s tím, že jen málo týmů umí hrát takhle do plných od začátků, nicméně středočeský celek mezi ně nepatří.

KANONÝR DENÍKU: Krása se pěti góly vykoupil za svůj distanc

Jeho slovům odpovídal přesně průběh zápasu. Po změně stran jeho svěřenci zabrali a kontrolovali míč, ale to bylo z jejich strany všechno. „S druhou půli můžeme být trošku spokojení, ale chtěli jsme vyhrát, což se nepovedlo,“ shrnul kouč domácího celku.

Příbram sice zkraje druhé půle skórovala. Hlavní rozhodčí Franěk, ale odpískal útočný faul. Radost z branky trvala pouze pár sekund. „Za mě regulérní gól,“ naříkal Ondřej Novotný, který cítil velkou křivdu, jeho protesty však přišly vniveč. Dobývání chrudimské branky tak pokračovalo nadále a vydrželo až do závěrečného hvizdu. „Hrát takhle do zaparkovaného týmu před vápnem je těžké. Mně to moc nesedí,“ přiznal 24letý útočník zapůjčený ze Sparty.

Smlouva na dva roky? Šilhavý vzkázal: Čekání bylo dlouhé, ale nechci utíkat

Nakonec musel vzít společně s celým týmem remízu a tím pádem připsaný jeden bod tabulky, který zase o kousek přiblížil Příbram k záchraně. „Každý bod je důležitý. Pro mě je to ale ztráta, stejně jako v Opavě,“ neskrýval zklamání Nikl. Možnost na nápravu dostanou jeho svěřenci už v sobotu dopoledne, kdy se na čarodějnice utkají s Třincem v dalším souboji ze spodních pater tabulky.

Příbram – Chrudim 0:0

ŽK: 2:1. Rozhodčí: Franěk – Arnošt, Leška.

Příbram: Melichar – Kvída, Halinský, Tregler, Vokřínek (83. Soldát) – Pilík (60. Vávra), Novotný, Čermák, Gembický (73. Vávra), Petrák – Wágner.