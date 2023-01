Zejména s druhým gólem Pražanů nemohl brankář Melichar nic dělat. „Stropi (Stropek) mi míč tečoval do branky a já už jsem nestihl zareagovat, takže takový vlastňák,“ smutnil 22letý gólman, který byl hodně slyšel a po celý druhý poločas si hlasitě dirigoval obranu. „Máme tady mladé a nové hráče. Občas stáli blbě, tak jsem jim poradil,“ komentoval své počínání. V chladném počasí si ale nemohl vůbec stěžovat na zimu, protože se často dostával do pozemní kombinace svého týmu.

Šeď na úvod. Příbram v přípravě moc Pardubice neprověřila

Co však Příbrami proti Dukle chybělo, byla stejně jako proti Pardubicím větší četnost střelby. Pokud si Martin Melichar nestěžoval na nudu, tak jeho protějšek na druhé straně se musel často sám zahřívat, aby neumrzl. Ve druhé půli šel na něj jediný pokus, v tu chvíli mu ale pomohla branková konstrukce. „Kluci je nepustili vůbec ke střele. Jenom z jedné jsme dostali gól, ale jinak jsme utkání odehráli výborně. Vytvářeli jsme si víc šanci. Škoda, že jsme jich neproměnili víc,“ liboval si 23letý brankář Pražanů.

Dukla díky dvěma rychlým gólům zkraje druhé půle následně kontrolovala zápas a došla si pro vítězství 3:1. „Teprve první zápas v přípravě. Výhru nad Příbramí bereme. Kluci odehráli utkání fantasticky. Přibližně tak, jak jsme chtěli, hlavně ve druhé půli. Vycházeli nám kombinace, takže bychom měli být určitě spokojení,“ uvedl Šťovíček. „Kluci mají unavené nohy. Všechno si ještě sedá. S přibývajícími zápasy to ale od nás bude lepší a lepší. V týdnu jsme měli běhání, což bylo znát i na hřišti. Od toho příprava je, abychom něco naběhali a byli připravení na mistrovská utkání,“ dodal na druhé straně Melichar.

Příbram zahájila přípravu. Uhrin přivítal téměř třicítku hráčů

Příbram odehrála druhý zápas v krátkém sledu a to jí ještě čeká o víkendu další duel, tentokrát v Rynholci s třetiligovými Velvary. „Pro nás je to pořád přípravné utkání. Zkoušíme nové hráče, kteří přišli na zkoušku. Musíme doplnit kádr, protože nám odešli dva lidi ze středu zálohy. Porážka 1:3, beru to tak, že v první půli jsme hráli v silnější sestavě (1:1), pak jsme druhou půli dostali dva góly. Nedá se nic dělat, je to příprava,“ konstatoval kouč Dušan Uhrin mladší.

Výsledek 3:1 pro Duklu by si mohly oba týmy nechat patentovat, protože se jedná o časté skóre v přípravných zápasech. Stejným poměrem končilo jejich měření sil i v srpnu 2020 i rok před tím v září.

Dukla Praha – Příbram 3:1 (1:1)

Příbram: Smrkovský - Dudl, Jeřábek, Osmančík, Surmaj, Vokřínek, Langhamer, Belej, Lisý, Fišl, Schindler. Střídali: Melichar - Stropek, Sakala, Anih, Čejka, Švestka, Štepánek, Zeronik, Kareš, Okirikpo.