V parádní formě se nachází fotbalová Příbram. V jejim kádru se navíc našel i nový excelentní exekutor přímých kopů. Další výborně zahranou standardní situaci předvedl Felix Čejka, který pěkně obstřelil zeď z pravé strany a umístěnou střelou k tyčce nedal brankáři šanci. „Na to že hraje devátý zápas ve druhé lize, tak klobouk dolů. Je vidět, že ho někdo od malička naučil a piloval kopací techniku, což je cenné pro mančaft, že mu tímhle pomůže,“ pochválil 21letého záložníka trenér Tomáš Zápotočný.

Domácí pak vyděsil ještě na jaře příbramský hráč. Poprvé se připomenul Dominiky Gembický, jeho rychlá střela ale skončila vedle. O chvíli později skončila akce Příbrami druhým gólem. Po ose Surmaj – Dudl se dostal míč k Marcelu Čermákovi a kapitán Viagemu zvýšil na 2:0. „Věřil jsem tomu, že Surmi (David Surmaj) míč prodlouží a Dudlík, že mě najde. Jsme takoví propojení kluci. Pak už to bylo jenom na mě, zda situaci zvládnu a spadlo to tam. Jsem strašně rád, protože jsem pomohl týmu. Šli jsme do kabiny s vedením 2:0, takže super,“ usmíval se příbramský lídr.

Souboj Niklů vyzněl jasně pro staršího. Otec podruhé vynuloval syna

O přestávce leckoho napadlo, aby se nedostavila Csaplárova past. Ještě víc se začali všichni bát po pěti minutách druhého poločasu. Gembický tentokrát zamířil přesně. „Řekli jsme si, že dobře jim tak,“ přiznal bez otálwní kouč Zápotočný. Jeho svěřenci ale zabrali a o další čtyři minuty vrátil Příbrami dvoubrankové vedení Surmaj. Vedle něj poprvé od začátku zápasu objevil Tomáš Wágner. „Děláme si v kabině srandu, že nám vepředu hrály dvě věže. Utkání zvládly skvěle,“ žertoval Čermák.

Stejně jako proti Prostějovu ale dohrávali Příbramští o deseti. Dvacet minut před koncem viděl rovnou červenou kartu Musil, avšak jak proti Hanákům, tak i Slezanům zvládli oslabení skvěle a dotáhli utkání do vítězného konce. „Vyhráli jsme, tři body jsou doma a prodloužili jsme naší sérii, kdy máme čtyři nebo pět výher po sobě. Od příštího týdne budu kluky srážet dolů, aby nelétali v oblacích,“ podotkl Zápotočný.

Hattrick před vlastním fanklubem. Gólů jsem mohl dát klidně pět, říká Surmaj

„Pořád říkáme, že jdeme bod po bodu. Jdeme jako tým. Jedeme jeden za druhého, a když se nedaří, tak dokážeme zápasy zlomit. Ukazuje to tvář, charakter týmu. Když budeme takhle pokračovat, tak se nebojím, že bychom mohli hrát nahoře,“ prohlásil Čermák.

Příbram – Třinec 3:1 (2:0)

Branky: 24. Čejka, 37. Čermák, 54. Surmaj – 50. Gembický. ŽK: 1:4. ČK: 1:0. Rozhodčí: Volek - Podaný, Špindlerová. Diváci: 625.

Příbram: Melichar – Čejka, Fišl, Sakala, Petrák, M. Čermák (90. Vokřínek), Wágner (67. Musil), Dudl, Surmaj (67. Hájek), J. Jeřábek (67. V. Novotný, 90+3. Anih), Stropek.