Ostuda v Chrudimi je odčiněna. Alespoň částečně. Když totiž hostující Mikuš po chybě Petráka otevřel skóre zápasu už ve druhé minutě, vybavila si většina přítomných týden starý zápas na východě Čech, kdy Příbram poté v průběhu dalších dvacet minut ještě dvakrát inkasovala. „Ačkoliv jsme si řekli, že musíme dobře vstoupit do zápasu, tak se stal pravý opak,“ konstatoval útočník Pavel Osmančík.

Tentokrát ale bylo vše jinak a vedoucí gól Karviné domácí celek spíš nakopl a ještě během prvního poločasu si Příbram vytvořila slibnou šanci. Sakala s Čejkou připravili míč pro Aniha, gólman Ciupa však zachránil hosty od vyrovnání. „Nevím, jestli jsme pak pustili Karvinou do nějaké šance,“ přemítal po zápase trenér Marek Nikl. „Po zbytek prvního poločasu jsme byli lepším týmem, bohužel jsme ale z toho nevytěžili gól,“ přidala se 22letý hráč, který patří Bohemians.

Příbram bude skládat těžký reparát s Karvinou

Hosté se vedením uspokojili a přestali hrát. Po změně stran byli následně ztrestáni. Právě Osmančík dostal míč na pravé straně a střelou po zemi dostal míče přes gólmana do brány a u Litavky bylo srovnáno. Domácí byli při chuti a chtěli odčinit fiasko z Chrudimi. Čermák měl na kopačce obrat ve skóre, jeho střela ale jen těsně minula zadní tyč. Nicméně skóre 1:1 už vytrvalo až do konce a Příbram i podruhé v sezoně uhrála před vlastními fanoušky totožný výsledek.

„Myslím si, že minimálně bod jsme si zasloužili, bohužel jsme nedosáhli na tři. Věřím, že na dobré výkony dokážeme časem navázat i výsledky,“ prohlásil Osmančík. „Jsme spokojení s výkonem. Až na jednu chybu, která určila výsledek, jsme zápas zvládli. Musíme zápas hodnotit pozitivně, protože jsme prohrávali od druhé minuty po zbytečné chybě. Nicméně nás nepoznamenala co se týče výkonu, protože jsme chtěli dál hrát. Ještě musíme zlepšit kvalitu v útočné fázi. Spoustu věcí jsme řešili hodně zbrkle,“ zhodnotil Nikl.

Příbram teď čeká náročný týden, co se týče cestování. V týdnu vyrazí na západ Čech do Klatov a další víkend vyrazí na opačnou stranu k dalšímu ligovému utkání do Brna, kde se utká s Líšní.

Příbram – Karviná 1:1 (0:1)

Branky: 57. Osmančík – 2. Mikuš. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Všetečka – Leška, Matoušek. Diváci: 648.

Příbram: Melichar – Čejka, Fišl, Sakala, Musil (78. Švestka), Anih (84. Vokřínek), Petrák, Osmančík (78. V. Novotný), M. Čermák, Dudl, Hájek (84. Vott).