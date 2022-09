Dát hattrick za Příbram znamená vyhlásit v regionu pomalu den pracovního volna. V zelenočerném dresu na něj čekal někdo z hráčů hodně dlouho. Pa Danielu Huňovi v roce 2008 na něj navázal po 14 letech David Surmaj, který se trefil třikrát v rozmezí 23 minut. „Zápas mi dost sedl. Byl hodně otevřený. Mladí kluci jako my, ale někdy dost naivní v obraně. Moc prostoru, velké díry a dobře jsme jich využili. Kluci mě třikrát dobře našli a naštěstí to tam spadlo,“ řekl s úlevou Surmaj.

V přípravě pálil ostrými. Na první zásah v ligové soutěži si ale počkal až do osmého kola. Jako bývalý sparťan se ukončil půst třemi trefami do sítě Slavie, i když pouze rezervního celku. Jsem strašně rád, že se takhle rozestřílel, což mu pomůže. Podruhé už naskočil Wagi (Tomáš Wágner). Už bude pomalu připravený taky, takže se těšíme, jestli takhle bude pokračovat,“ těšilo trenéra Marka Nikla. „Potřeboval jsem je, abych se uklidnil. Ještě jsem ale mohl dát dva góly, což mě mrzí. Jsem rád, že jsme vyhráli a máme další tři body. Jsme spokojení,“ uvedl 26letý autor hattricku.

Video: Přišel, viděl, vyrovnal. Spasitel Wágner zachránil Příbram od prohry

Slavia zažila poločas hrůzy. Příbram ho měla pevně pod kontrolou a soupeře k ničemu nepustila, sama mohla jít do šatny z výraznějším náskokem, nicméně domácí třikrát zachránil brankář Sirotník. Domácí kouč Marek Jarolím i přes katastrofálních 45 minut hledal i pozitiva. „Ze spousty věcí jsem měl daleko lepší pocit než v zápase s Varnsdorfem, ve kterém jsme vedli. Nejsem si jistý, jestli byl první poločas pro nás takhle zasloužený, když to bylo 0:3,“ přemítal kouč sešívaných po zápase.

„Udělali jsme dvě chyby, kde jsme soupeře pustili do rychlého protiútoku a on je vyřešil výborně, což jsou věci, které zápas ovlivní,“ pokračoval Jarolím. I vysokou prohru, kterou rezerva Slavia zažila naposledy loni v srpnu v Domažlicích, bral duel s Příbramí jako přínosný. „Když se na to budeme dívat tak, že hotové mužstvo nejsme, což tak je. Tak si myslím, že tohle jsou utkání, která nám ukazují momenty a věci, na nichž je potřeba pracovat. V první řadě musíme umět nechybovat ve hře s míčem,“ nastínil slávistický trenér.

Video, foto: Záchrana bodu na poslední chvíli. Příbram v deseti doma remizovala

Jeho protějšek Nikl byl rád, že se poprvé na lavičce Příbrami nemusel strachovat o konečné skóre. „Konečně jsme si zápas užili v poklidu. Dobrý výsledek a poločas, kdy jsme dali tři góly, pak jsme měli další šance. Teď si trošku odfrkneme, protože jsme měli náročný program a připravíme se na Třinec,“ uvedl trenér Příbrami.

Slavia Praha B – Příbram 0:4 (0:3)

Branky: 14., 21. a 37. Surmaj, 90. Anih. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Rouček – Poživil, Matoušek. Diváci: 495.

Slavia Praha B: Sirotník – Trédl, Hunal, Kričfaluši, Labík – Nikl (74. Zachoval) – Pudil (46. Singhateh), Beran, Šubert, Kopáček (46. Kneifel) – Šmiga (86. Biegon).

Příbram: Melichar – Čejka (58. Vokřínek), Stropek, Sakala, Fišl – Petrák, Jeřábek – Osmančík (58. Hájek), Novotný (58. Wágner), Dudl (86. Musil) – Surmaj (79. Anih).