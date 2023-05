Jsou tam a už se nemusí ohlížet na výsledky. Fotbalisté Příbrami mají před posledním kolem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY jistotu, že si zahrají alespoň baráž o postup mezi elitu. Rozhodla o tom hubená výhra 1:0 nad béčkem Sparty a také prohra Líšně s rezervou Slavie. Důležitou výhru 1:0 vystřelil sváteční střelec Adam Petrák, který dal první gól v sezoně.

Hlavní úkol splněn. V Příbrami si mohou oddychnout, že celoroční úsilí vyšlo a po výborném podzimu a problémovém jaru, se celek od řeky Litavky dostal alespoň do baráže. Na domácím stadionu jim k tomu stačila hubená výhra nad rezervou Sparty. Dlouho se ale na vedoucí branku čekalo, protože úvodní dějství bylo z obou stran hodně nervózní.

„Je to možné. Nevím, kolik hráčů tady útočilo na postup nebo na baráž. Sezona se chýlí ke konci, takže určitá nervozita tam byla. S tím se ale dá taky pracovat. Z obou stran tam fotbal v prvním poločase vidět ani nebyl. Je to druhá liga. Jsme ve válce, každé utkání je válečné,“ připustil asistent trenéra Roman Bednář.

Zatímco všude jinde góly padaly, tak v Příbrami se na první, a posléze, jedinou trefu čekalo do 49. minuty. Kapitán Wágner tentokrát místo gólové hlavičky zvolil sklepnutí na Adama Petráka. Jeho halfvolej skončil nejlépe, jak mohl, v horním růžku branky.

„Krásný gól. Za tu práci si ho zasloužil. Určitě pomohlo, že jsme ho na nějaké utkání vyndali. Měl toho plné zuby a teď si trošku odpočinul. V posledních zápasech, které jsme zvládli, tak nastoupil na poslední dvacetiminutovku a odvedl tam skvělé penzum práce. Když jsme tvořili základní sestavu, tak všichni tři trenéři řekli, že tam chceme Adama vidět za jeho výkony,“ podotkl Bednář.

Příbram měla nad Spartou mírně navrch a po celou dobu byla lepší. Utkání kontrolovala, jenom v závěru přišly mírné komplikace a potenciální strach o výsledek. „Nad těmi konci jsme hodně přemýšleli, tam nám zatím chybí podle mě zkušenosti. Děláme rozhodnutí, které se neztotožňují. Buď se dostaneme pod tlak a máme to hrát jednoduše nahoru, což se třeba neděje. Když máme podržet míč, tak ho někam zbytečně nakopneme. Je to takové rozhárané,“ poznamenal příbramský asistent trenéra. Domácí ale klíčovou výhru udrželi a zvítězili 1:0. Radost byla o to větší, když se dozvěděli, že čtvrtá Líšeň prohrála na Slavii a potvrdila definitivu baráže u řeky Litavky.

„Velice těžké utkání. Jak jsme předpokládali. Zase jsme šli s nějakým plánem, který, dá se říct, se povedl. Myslím si, že Sparta žádnou vyloženou šanci neměla, i když samozřejmě nějaká kvalita tam je. Drží dobře balón. Věděli jsme, že to bude těžké. S našim plánem pracovali kluci velice dobře,“ pochvaloval si Bednář.

I tak ale našel věci, které bude potřeba vylepšit. „Co bych si já víc představoval je, že jsme si vytvořili skvělé standardní situace a pořád nám něco chybí. Buď jsme je špatně kopali, nebo měli špatný náběh. Musíme z toho dát nějaký gól a dohrávat utkání někdy v klidu. Máme nějaké zraněné, byly karty, ale máme tři body, s tím můžeme být spokojení,“ uvedl příbramskou kouč.

Příbrami zbývá odehrát ještě utkání v Táborsku. Už teď má jasné, že kvůli horším zápasům s Karvinou půjde do baráže a přímý postup jí unikne. Stále ale hraje o lepší umístění a schůdnějšího soupeře do baráže. Dalším faktem je, že coby třetí celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY začne prolínací soutěž doma, zatímco ze druhého místa na půdě soupeře.

Příbram – Sparta B 1:0 (0:0)

Branky: 49. Petrák. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Rouček. Diváci: 685.

Příbram: Smrkovský – Fišl, Jahić, Švestka, Vokřínek (80. Čejka) - Petrák, Šimáček (87. Schindler), Zeronik (87. Mašek), Antwi (73. Anih), El Sheikh (80. Langhamer) - Wágner.

Sparta Praha B: Nalezinek – Jonáš (67. Lilling), Ševínský (80. Tošnar), D. Horák (C), Kaštánek, Váňa (80. Hodouš), Ambler, Večerka, Rus (67. Tesař), Šilhart (46. Mokrovics), Kukučka.