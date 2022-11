Příbram? Nejlepší rozhodnutí kariéry, hlásí znovuzrozený kanonýr Surmaj

Kouč Nikl přiznal, že první půle nebyla od domácích úplně dobrá, a tak se rozhodl s kolegou Zápotočným ke změně. Do druhého poločasu vlétla úplně jiná Příbram a rázem měla více ze hry. „Chtěli jsme reagovat na to, co nám kluci v první půli neplnili. Chtěli jsme víc náběhů za obranu, protože Jihlava stála v bloku. Těžko jsme se tam dostávali. Terén není úplně nejlepší,“ konstatoval Nikl. Účelem bylo soupeře trošku víc rozběhat a roztrhat, co se hráčům od Litavky povedlo.

Po hodině hry přišel faul na Jakuba Zeronika a domácí dostali k dispozici penaltu. K ní se postavil Tomáš Wágner bez problémů poslal Příbram do vedení. Nalomené psychice hostů zasadil o chvíli později další ránu Pavel Osmančík, který si naběhl po standardní situaci a z velkého úhlu zvýšil náskok domácích. „Bavili jsme se o tom mnohokrát, že jsme tyhle trestné kopy ze strany z větší hloubky kopali na bránu a říkali jsme si, že bychom je chtěli spíš rozehrát, že situace je nebezpečnější a kluci jí sehráli fantasticky,“ liboval si Nikl.

Pět minut před koncem zajistil definitivní rozhodnutí druhým gólem Wágner. Příbram se díky výhře 3:0 udržela na prvním místě o skóre před druhou Líšní, navíc dokázala poprvé od roku 2016 porazit Jihlavu. První polovinu zápasů zakončí Středočeši v zajímavém duelu na půdě pražské Sparty.

Příbram – Jihlava 3:0 (0:0)

Branky: 62. (p) a 85. Wágner, 68. Osmančík. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Zaoral – Dohnal, Mojžíš. Diváci: 862.

Příbram: Melichar – Čejka (46. Anih), Fišl, Sakala, Dudl – Musil (76. Švestka), Osmančík (78. Vokřínek), M. Čermák, J. Jeřábek, Zeronik (76. V. Novotný) – Wágner (90. Hájek).