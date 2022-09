Vzhledem k posledním výkonům a zejména těm zlepšujícím na straně Příbrami se zdálo, že by Středočeši mohli najet na vítěznou vlnu a po výhře nad Duklou navázat vítězstvím nad Prostějovem. Celek z Hané utrpěl naposledy debakl ve Vlašimi, nicméně druhá jeho návštěva největšího kraje České republiky ve třech dnech začala veseleji.

Machovi chyběly centimetry, nicméně se jednalo pouze o varování. Další útok už hostům vyšel, když Koudelkovu střelu tečoval domácí obránce a míč se od tyče odrazil za bezmocného Melichara. Stejný hráč rozesmutnil Příbramské znovu o deset minut později. Tentokrát dostal přihrávku za obranu, udělal kličku domácímu gólmanovi a u Litavky bylo ticho. „Jsem zklamaný. Zapsali jsme první poločas, kdy jsme nebyli v optimálním tempu,“ přiznal trenér domácích Tomáš Zápotočný. Hráče nabádal, aby na Prostějov vlétli, opak byl ale pravdou.

Z velkého šoku probral Příbram až Felix Čejka, který se před přestávkou prezentoval parádním přímým kopem a snížil. „Občas to takhle nádherně vyjde, že to tam spadne. Jsem rád za gól, protože nás nakopl na 1:2,“ usmíval se syn golfisty Alexe Čejky. „Gólman byl větší a viděl jsem, že stojí blíž na své straně, takže jsem zkoušel poslat míč přes zeď a naštěstí zapadl takhle krásně,“ popsal trefu 21letý obránce.

Komplikace pro domácí přišla po přestávce. Po druhé žluté musel opustit hřiště kapitán Marcel Čermák. Příbram se ze šoku oklepala a zmáčkla soupeře i v oslabení. „Kluci začali makat, jezdit a ukázali charakter. Musím před nimi smeknout, protože v deseti přehrávat jedenáctičlenný tým, tak to bylo dobrý,“ uznal kouč Zápotočný.

Po sedmi týdnech se po zranění objevil na hřišti Tomáš Wágner. Příbram už v tu chvíli byla v obrovském tlaku a právě navrátilec do sestavy se postaral o vyrovnání. Poté, co byl na něj spáchán faul v pokutovém území, se ujal penalty a tu bezpečně proměnil. Domácí se pak hnali za velkolepým obratem, následných několik šancí už ale hosté přežili.

„Máme většinou problémy finální fázi. Hrajeme dobrý fotbal, ale nepodaří se nám poslední kop do vápna. Naštěstí jsme to v poslední minutě zlomili. Wagi si vzal penaltu, proměnil ji na 2:2 a jsme spokojení. Myslím, že výkon byl dobrý,“ přemítal Čejka. „Ke konci chybělo kousek štěstíčka zvrátit utkání, ale ten nahoře je spravedlivý, protože my jsme si nezasloužili vyhrát a Prostějov prohrát,“ dodal Zápotočný.

Příbram – Prostějov 2:2 (1:2)

Branky: 37. Čejka, 87. Wágner (p) – 20. a 31. Koudelka. ŽK: 3:8. ČK: 1:1. Rozhodčí: Starý – Vyhnanovský, Špindlerová.

Příbram: Melichar – Stropek, Sakala, Fišl – Čejka (79. Wágner), Petrák (79. Zeronik), Jeřábek, Čermák, Dudl – Osmančík (56. Anih), Surmaj (79. Hájek).