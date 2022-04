Vstřelil jste první gól za Příbram. Jak jste celý moment vnímal? Nakoplo mě to hodně. Gól jsme chtěl hrozně dát. Čím víc jsem chtěl, tak tím víc se mi to dařilo, samozřejmě. A i trenéři mi to říkali. Tak jsem rád, že to tam padlo, ale takovýto klišé – vyměnil bych ho za tři body samozřejmě. Klidně bych si na gól počkal, kdybychom tenhle zápas zvládli.

Bylo složité proměnit situaci, kterou jste měl před gólmanem?

Musím říct, že jsem udělal takovou jako klasiku, kterou mi tady radili kluci, že jsme se natočil, že budu míč dávat na zadní a dal jsem ho jakoby na přední. Gólman si vlastně sedl na zadní a byla to vlastně jediná myšlenka, kterou jsem měl. Kdyby brankář asi zůstal stát, tak si myslím, že by mě vychytal.

Následně jste se podílel i druhé branky. Za zápas máte 1+1. Celkem dobrá spolupráce z přímého kopu …

Jo, tak já jsem se jenom soustředil na to, ani jsem se moc nesoustředil na razanci, jenom trefit správný prostor. Vlastně dejme tomu zadní tyč, což se mi naštěstí povedlo, ale bohužel na body to nestačilo. Jak říkám, budu se opakovat, vyměnil bych to za ně hned.

Jak probíhala domluva při přímých kopech v závěrečných deseti minutách?

Tak Čermus (Marcel Čermák) si o přímák řekl, ať mu to nechám, což jako jsem nechal, protože z blízké vzdálenosti je neumím. S Fišlíkem (Danielem Fišlem) jsem se trochu hádal, protože jsem si ho chtěl vzít, ale on mi říkal, že si věří a když si člověk věří, tak jsem mu ho nechal. Ale když jsem pak viděl, jak ho kopl, musím říct, že bych si ho asi vzal, kdybych to věděl.

Cítili jste v posledních deseti minutách, že byste mohli ještě vyrovnat?

Jako jak se to pak trochu zlomilo, že nějaký ty závary byly, věřil jsem tomu, já určitě. Byly tam nějaké centry a troufnu si říct, že po diskuzi s kluky v kabině, si myslím, že tam byla minimálně jedna, možná dvě penalty, ale to už je taky pryč, bohužel. Ale myslím si, že kdyby se to taky písklo, že by zápas mohl být úplně jiný.

V příštím týdnu vás čekají opět dva zápasy. Jak vnímáte tyto anglické týdny?

Mám je rád. Osobně se považuji za zápasový typ. Raději hraji zápasy, takže si myslím, že sezona pak i díky tomu víc utíká. A jak říkám, mně to vyhovuje, jenom je důležitější nastavit tréninkový cyklus tak, aby ho hráči zvládli. Ale myslím si, že tady to funguje dobře.