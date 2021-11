Vše nastínil prezident klubu Jaroslav Starka. „Nenacházíme se v ideální finanční situaci, jelikož jsme přišli o finanční prostředky po sestupu z nejvyšší soutěže a také město Příbram nám snížilo finanční příspěvek o dvě třetiny oproti předchozím rokům,“ zveřejnil na klubovém webu.

O tom, že klub sužují problémy týkající se peněz, se dlouhodobě šuškalo všude v okolí fotbalového stadionu - na tribunách i v hospodách. Od pana Starky je férové, že vše řekl na rovinu a nesnažil se nic ututlat.

S velkou pravděpodobností ale nastávají pro příbramský fotbal horší časy, které budou mít zřejmě dlouhodobější charakter. V současném světě a zejména ve sportu je vše otázka peněz, a když přijdete o velkou část z rozpočtu, musíte někde utáhnout opasky.

Jako první současnou situaci odnesl trenér Valachovič. Zřejmě velká rošáda hráčů nastane během zimní přestávky. Tým opustí předražené hvězdy, možná lídři, a lidi v Příbrami si budou muset zvykat na nová, mladá a neokoukaná jména.

Nicméně tudy vede cesta, i když bude dlouhá, trnitá a složitá. Noví trenéři, Tomáš Zápotočný s Miroslavem Slepičkou, jsou příbramští odchovanci, budou dýchat pro klub a rozhodně jim nebude lhostejné, v jakých příčkách se mužstvo nachází.

„Je to člověk, který zná místní prostředí a který zde vyrostl v úspěšného fotbalistu. To samé platí i o Mírovi Slepičkovi. Věřím, že se této dvojici podaří zlepšit výsledky a začneme opět sbírat body také na domácím hřišti, kde se nám to bohužel v minulých měsících nedařilo," řekl na adresu nového dua ředitel klubu Jan Starka.

Očekávání ohledně zapojení mladíků do prvního mužstva vyslovil i prezident Jaroslav Starka a to je přesně to, na co by se noví trenéři měli soustředit v první řadě. Vždyť Příbram se může jako jeden z mála týmů dlouhodobě pyšnit úspěšnou mládeží.

Přebudovat kádr, nechat ho vyzrát, herně vyspět a klidně až za dva nebo tři roky zabojovat zpět o nejvyšší soutěž. Klub totiž bude potřebovat, aby se taky finančně stabilizoval poté, co před touto sezonou přišel o větší část prostředků.

Celý proces si vyžádá ale delší čas. Vedení, trenéři i fanoušci by ale neměli nikam spěchat a dát všemu volný průběh. Trpělivost růže přináší a ony budou, jen je tomu zapotřebí dodat čas…