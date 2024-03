I druhý zápas skončil pro fotbalisty Příbrami porážkou 0:1. Tentokrát prohráli doma s Líšní trefou v závěru prvního poločasu. Těsně před odchodem do šaten skóroval šťastně hostující Martin Tauš. Ve druhém poločase se sice nechal vyloučit, avšak domácí početní výhodu nevyužili. Jak v Opavě, tak nyní selhali v koncovce. „Co se týče morálky a všeho, tak trénujeme dobře, takže držet se toho, co chceme a nepolevovat,“ říká záložník David Krch, který byl i u obdržené branky, jež bral na sebe.

Záložník Příbrami David Krch | Foto: Jan Vostrý/FK Příbram

Jak koušete prohru s Líšní?

Velmi hořce. Už v Opavě jsme prohráli nešťastně. S kluky jsme byli namotivovaní. Bohužel utkání dopadlo tak, jak dopadlo. Trošku nás trápí koncovka. Necháváme si dávat laxní góly. Soupeř nemá moc šancí. Jednou, dvakrát se dostane na naší polovinu a skončí to gólem, což nás mrzí. Nevzdáváme se ale.

Herní morálka nebyla špatná, ale nesedí vám koncovka. Jak jste vnímal utkání na hřišti?

Máme nějaký styl, co chceme hrát. Snažíme se. Všichni, co jsme na hřišti, si za tím jdeme. Myslím, že nám to celkem i vycházelo. Chtěli jsme být na balónu, zatlačit je, ať se bojí. Pak se nám tam otevíraly různé prostory, i centry ze stran. Všechno tam bylo, ale bez gólu to nejde.

Těžko to koušu. Padla na nás deka přiznal Krejčí. Pomohl by šmudla gól

Dostali jste gól do šatny. Měli jste hlavu dole?

Trošku ho beru na sebe. Byl tam odražený balón a mohl jsem hru přerušit. O to je to pro mě horší. S kluky jsme se vyhecovali, věřili tomu. I červená karta tomu pomohla, ale bohužel.

Cítili jste něco, že by vás ovlivnila prohra v Opavě?

Všichni jí v hlavě máme, ale pod tlakem jsme nebyli.

Zdroj: Youtube

S čím jít do příštího týdne, aby se vám podařilo vyhrát?

Co se týče morálky a všeho, tak trénujeme dobře, takže držet se toho, co chceme a nepolevovat a doufat, že v Kroměříži to zlomíme.