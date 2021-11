Jaké bylo poslední utkání podzimu, které jse ze začátku hráli na sněhu?

Velmi emotivní. Od první minuty mělo utkání správný náboj. Nahrával tomu i terén ze začátku zápasu, než slezl sníh. Z našeho pohledu jsme spokojení se šťastným koncem.

Před přestávkou jste se postaral o vyrovnání. Jak jste viděl gólovou situaci?

Denis Halinský dal průnikovou přihrávku Stefanovi do kraje, on mi dal míč pod sebe. I jsem si ho zpracoval trošku pod nohy a se štěstím jsem míč procpal do brány.

Po přestávce jste si s Vilotićem role vyměnili. Z přímého kopu jste mu poslal míč přímo na hlavu. Jednalo se o nacvičenou situaci?

Trénujeme to takhle do brány a sedlo mi to. Pak už jde jenom o to, zda se sladí vše i s náběhem a on celou akci zatloukl, což bylo povzbuzující do dalšího průběhu.

Pak jste se postavil k penaltě, kterou Zadražil vyrazil. S čím jste šel k zahrávání pokutového kopu?

Byl jsem rozhodnutý, že míč pošlu na tu stranu, chtěl jsem akorát o něco výš. Míč jsem ale kopl do ideální výšky gólmanovi, který mi balón vyrazil zpátky a tam jsem měl dorážet z první. Chtěl jsem si ho zpracovat a bohužel jsem nevěděl, jak za mnou hráči dobíhají. Nebyl jsem zorientovaný a měl jsem dorážet z první.

Vzápětí se penalta pískala znovu. Po právu?

Přišel zákrok i na mě. Táborsko se rozčilovalo, ale za mě jasná penalta. Hráč mě trefil do achillovky. Rozhodčí rozhodl správně.

V závěru jste spálil i stoprocentní šanci a míč poslal vedle. Z jakého důvodu?

Šlo to o metr. Přiznám se, že jsem vařil. Posledních pět minut jsem si říkal o střídání. Nakonec mě tam trenéři nechali. Měl jsem jít do kličky, ale už jsem neměl sílu. Chtěl jsem míč procpat na zadní tyč, ale poslal jsem ho vedle. Mohl jsem být druhý nejlepší střelec soutěže, kdybych proměnil. Jsem rád, že jsme vyhráli.