Show, která se musela líbit. Příbramští od začátku do konce zápasu zatlačili Hanáky před jejich vápno a bylo jen otázkou času, kdy svou převahu promění ve vedoucí gól. O něj se postaral ve 34. minutě Wágner, když zakončil parádní akci na jeden dotek. „Poločas jsme odehráli slušně 0:1. I když jsem vyčítal hráčům, že na co jsme se připravovali, Surmaje a Wágnera, kteří jsou obrovsky silní vepředu, tak nám neustále dělali problémy a z jedné situace nám tam seběhli a dali gól, komentoval pro Českou televizi trenér hostů Augustin Chromý.

Po změně stran předvedli domácí zdrcující desetiminutovku, ve které smetli hosty. Nejprve skákavou střelou o tyč zvýšil Surmaj a následně oba útočnici zničili Olomouc třemi hlavičkami. „Ono se to vyplnilo. Oba jsou snajpeří a je to dobré. Jsem rád, že zápas byl v televizi. Chceme se prezentovat tímto fotbalem a jsem rád, že to vyšlo, hlavně za kluky. Splnili do puntíku, co jsme řekli,“ liboval si domácí kouč Tomáš Zápotočný.

Surmaj i Wágner se trefili dohromady třikrát hlavou a obrana Sigmy jim nechávala dostatek prostoru ke skórování. „Při každém centru měl balón soupeř a hlavičkoval. Gólů mohlo být ještě víc,“ podotkl Chromý. Nejprve zkompletoval hattrick příbramský kapitán. „Je nadstandardní a ukázal nám, jak umí hrát,“ řekl na jeho adresu olomoucký kouč.

Po něm mohl zkompletovat hattrick i Surmaj, ke druhému v krátkém sledu mu ale chyběl kousek. Ze zápasu odešel se dvěma trefami. I tak byl ale spokojen. „Máme skvělou formu a jsem rád, že jí držme. Jsem rád, že můžu týmu pomoct góly a těší mě to,“ uvedl 26letý útočník.

Příbram nakonec zvítězila 5:0 a výhra ji minimálně do konce víkendu posunula na druhé místo tabulky. Naopak trápení Sigmy pokračuje a debakl u Litavky jejich mizérii jen potvrzuje. „K tomu není, co dodat. Dostali jsme tady na zadek a jedeme domů s výpraskem,“ prohlásil Michal Vepřek. "Ve druhém poločase se ukázala útočná síla, která je nejlepší útočná dvojice ve druhé lize. Je nejšílenější. I když jsem hráče nabádal, aby jim byli natěsno, tak nestíhali,“ dodal Chromý.

Příbram – Olomouc B 5:0 (1:0)

Branky: 34., 60 a 74. Wágner, 50. a 58. Surmaj. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Petřík – Kotalík, Cichra. Diváci: 672.

Příbram: Melichar – Stropek (84. Jeřábek), Sakala, Fišl – Čejka (72. Osmančík), Petrák, M. Čermák, Dudl (78. Hájek) – Zeronik (78. Novotný) – Wágner 85. Anih), Surmaj.