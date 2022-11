Blbost, kterou nedělá. Pomohla intuice. Wágner na poslední chvíli změnil penaltu

V tu chvíli už byl na hřišti nepřehlédnutelný. Od prvního poločasu zdobila jeho kštici bílá vrstva obvazu na hlavě, když si způsobil zranění po střetu se spoluhráčem. „Trochu jsme se ťukli s Gábou (Šimonem Gabrielem). Normální souboj. Tekla ze mě trochu krev. Naštěstí se nemuselo šít, takže jsem ani nepřemýšlel, že bych střídal, nebo tak něco. Věděl jsem, že půjdu zpátky a hodil jsem to za hlavu,“ komentoval incident Osmančík.

Zvolil nejlepší možnou variantu, kterou mohl. Nejen on, ale i zbytek celého týmu vstoupil do druhé půle jako vyměněný a Příbram začala rázem Jihlavu přehrávat. „Něco jsme si řekli. Trenéři něco změnili a už nám to šlapalo. Dali jsme tři góly za poločas, takže můžeme být spokojení s dalšími třemi body,“ řekl spokojeně útočník, který už v dresu Příbrami zaznamenal v letošní sezoně čtyři góly.

Foto: Výborný druhý poločas udržel Příbram na čele. Doma porazila Jihlavu

Ten poslední přidal proti právě celku z Vysočiny. Z pozice obránce si nasprintoval do zakončení ze standardní situace a zvýšil na 2:0 pro Příbram. „Hrajeme halfbeka trošku jinak. Trenér po nás chce, ať jsme hodně vysoko, když útočíme. Je to srovnatelné s křídlem. Při té standardce jsme na sebe s Musou (Lukášem Musilem) mrkli a věděli jsme, co sehrajeme. Naštěstí nám to vyšlo úplně dokonale,“ pochvaloval si Osmančík. „Kluci ji sehráli fantasticky,“ uznal kouč Nikl.

Bod musíme brát. První místo jsme v hlavách neměli, říká Osmančík

Mladý fotbalista využil vyběhnutí gólmana Adama Jágrika. Místo toho, aby dával míč pod sebe, tak nacpal střelu mezi něj a přední tyč a mohl se radovat z další vstřelené branky. Spolu s ním i zbytek týmu a diváci na tribunách. „S góly přijde i lehkost. Vnímali jsme, že i fanoušci byli spokojení,“ těšilo Osmančíka. I díky němu zůstává Příbram dál na prvním místě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.