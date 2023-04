Tři góly v posledních třech zápasech. Taková je bilance fotbalového záložníka Jakuba Zeronika. Díky jeho poslední trefě navíc Příbram vybojovala důležité tři body, když dokázala vyhrát 2:1 na půdě rozjeté Dukly. Dvaadvacetiletý hráč navíc srazil domácí tým parádním lobem v závěru prvního poločasu. A dopředu věděl moc dobře, jak zakončí.

Jakub Zeronik (vpravo) překonává gólmana lobem. | Foto: Deník/Michal Káva

V zámoří existuje rčení "From zero to hero" nebo-li z nuly hrdinou. Příbramský Zero (Jakub Zeronik) se dostal do parání formy a stal se klíčovým mužem vedoucího celku na půdě Dukly. Zvlášť, když na hřišti chybělo úderné duo Wágner-Surmaj, které všem na podzim nahánělo hrůzu. Na Dukle oba nahradil Jakub Zeronik, který se po týdnu blýskl parádním lobem za záda gólmana. "Chytil se, zaslouženě. Dává krásné góly. Na tréninku jsem říkal, že vystřelí dva metry vedle a míč se odrazí do brány. Pojďme si toho vážit. Díky němu děláme body, góly potřebujeme," řekl na jeho adresu asistent trenéra Roman Bednář a tak 22letý záložník válí.

Třetí utkání, třetí gól. K tomu navíc vítězná branka. Jak byste ho zhodnotil?

Zápas velice těžký, náročný. Dukla má momentálně formu, ale ukázali jsme, že můžeme hrát s kýmkoliv. Vyhráli jsme 2:1, za což jsme rádi.

Duel s Duklou jste otočili ještě v prvním poločase. Vaše branka se ukázala jako vítězná. Jaká byla?

Tak nebyla nejtěžší, protože jsme běžel sám na bránu a přesně jsem věděl, co udělám, už když jsem běžel. Nádherná hlavička za obranu od Dudlise (Václava Dudla). Já se pak už jen snažil přehodit gólmana a trefit bránu.

Útočníci v téhle vzdálenosti ještě volí variantu hodit si míč kolem gólmana, který byl hodně venku. Proč zrovna horem?

Gólman byl hodně venku. Měl jsem v hlavě i tuhle možnost, ale v tu chvíli jsem se rozhodl pro lob a jsem za něj rád, protože vyšel a pomohl jsem týmu ke třem bodům.

Zklamaný Zeronik: Remíza by byla spravedlivá. Rozhodčí mohl utkání ukončit dřív

Trefil jste se podobně jako s Varnsdorfem. Ve kterém zápase bylo pro vás těžší zakončit?

Spíš tady. Oba dva góly byly těžší, ale teď mě hráči dobíhali. Minulý zápas jsem zakončoval podobně, gólman možná mohl tušit, co udělám, ale naštěstí mi to vyšlo.

Oba byly téměř shodné. Co jste si v tu chvíli říkal, když jste se objevil v podobné situaci?

Hlavně trefit bránu a snažit se dát gól. Tohle mám hodně naučené. Když jsem byl malý, tak jsem to trénoval, protože vím, že gólmani padají pod nohy a zatím mi to vychází.

V zápase vám chyběl nejlepší střelec Tomáš Wágner, potažmo David Surmaj. Pochvaloval si kapitán, že jste ho dokonale zastoupil?

Oba dva nám hodně chybí. Jsem rád, že je dokážu zastoupit a že góly nejsou jenom na nich. Až se vrátí, tak budeme ještě silnější.

Podívejte se: Příbram zastavila rozjetou Duklu i bez zraněného kapitána Wágnera

Ve druhé půli jste měli ale také nějaké šance, proč se nepodařilo potvrdit výhru?

Hned na začátku tam byla střela z vápna, kdy se odrazil balón. Gólman tam výborně zasáhl. Pak chyběl vždy kousek. Dvakrát jsem se netrefil úplně ideálně.

Obránci vás často vystavovali do postavení mimo hru. Jak bylo těžké hlídat si ofsajdovou lajnu?

Stopeř Dukly jsou chytří hráči, kteří už mají něco odkopáno. Bylo to těžké určitě. Budu se to muset naučit lépe.