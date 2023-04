Po výhře na Dukle přišla bolestivá facka. Příbram odehrála v Třinci jeden z nejhorších poločasů v sezoně druhé nejvyšší soutěže, což zapříčinilo konečnou porážku 1:2 a tím i pád o dvě příčky níž. Místo upevnění vedoucí pozice tak přišla komplikace v boji za postupem. Kapitán Tomáš Wágner, který se nazval fotbalovým fanatikem, tak ani neměl radost ze třinácté trefy, kterou se dostal zpět do čela krále střelců.

Tomáš Wágner se stal nejlepším hráčem měsíce | Foto: Zdeněk Brož

O jak velkou komplikaci se jedná v případě honičky za postupem?

Samozřejmě je to ztráta tří bodů. Komplikace to je, na druhou stranu si pořád z toho můžeme vzít něco, co nám pomůže do dalších zápasů.

Co například?

Abychom hráli jak idioti první půli, byli zalezlí a čekali, jestli dostaneme gól, nebo můžeme hrát jako ve druhé půli, kdy jsme na soupeře vlezli a Třinec jsme zamkli a ve vápně dali gól. Bohužel jenom jeden. Šancí jsme ale měli mraky. Je to jenom na nás.

Na druhou stranu ve 13. minutě jste hlavičkoval ve slibné příležitosti a gólman zázračně chytil na čáře. Mohli jste odehrát úplně jiný zápas …

Tak jasně. Šanci jsem měl velikou a docela dobře jsem se trefil hlavou, míč šel ale přesně do těch míst, kde ho gólman chytl. Velká škoda. První půle byla od nás prohospodařená, odbráněná, nebyli jsme vůbec nebezpeční. Fotbal, který jsme hráli, mě nebaví.

Jedná se o hodně velkou facku po otočce proti rozjeté Dukle?

Samozřejmě. Tam jsme udělali fantastický výsledek. Klobouk dolů. Druhou půli jsme tam ale vyjma nějakých brejků hráli jako tu první, akorát jsme jí přežili. Už tam jsme dostali varování. Nemůžeme počítat s tím, že soupeře nebude dávat ze šancí góly. Musíme si je vytvářet a dávat my. Chci hrát jako jsme hráli druhou půli v Třinci a ne jako v té první. Jedině my to můžeme ovlivnit našimi chybami, postavením, přístupem. Jsme první, hráli jsme u předposledního a na hřišti situace vypadala skoro opačně.

Překvapení na úkor lídra. Předposlední Třinec vyškolil první Příbram

V závěru první půle jste už sice gól dal, ale rozhodčí ho odvolal. Vyčítal jste mu hodně jeho rozhodnutí?

Někdy diskutuji až zbytečně moc. Nějaký kontakt se stoperem tam asi byl, ale primárně se srazil s vlastním gólmanem, protože se nedomluvili. Bohužel tohle neovlivním, není tady VAR. Myslím, že bylo hodně vidět, že se srazili oni dva. V tomhle momentu cítíme trošku křivdu. Možná to bylo padesát na padesát. Ve druhé půli se o faul určitě nejednalo.

Prohra navíc přichází ve chvíli, kdy místo abyste odskočili soupeřům, tak s nimi budete bojovat až do konce základní části pravděpodobně …

Musíme jí brát jako dobrou facku, kterou jsme za první půli dostali zaslouženě. Buď se probereme a nebudeme si myslet, že zbytek soutěže odehrajeme tak, že postoupíme aniž bychom se zapotili. Dostali jsme jí teď. Pořád to máme ve svých rukou.

Vstřelenou brankou jste se dotáhl na Suchana s Matějkou v boji krále střelců. Sledujete i tuhle statistiku?

Vím, kolik mám gólů a kolik jich mají ostatní. Jsem fotbalový fanatik. Sleduji skoro všechny ligy, zajímá mě ale týmový tabulka.

Teď vás čeká netradiční režim, kdy budete hrát vždy po pěti dnech. Nabourá se nějak váš tréninkový cyklus.

Tenhle systém mi nevadí. Bohužel jsme v pátek se Slavií nehráli, i když se u nás dalo hrát. Tam byl podle mě její vliv. Teď máme takový program, nevymlouváme se. Ve fotbale je normální hrát ob čtyři dny. Nejlepší by bylo vyhrát teď v Olomouci a dostat se zpátky na vítěznou vlnu a zůstat. Když bychom prohráli, tak je fajn, že doma za pár dní to můžeme zase otočit.