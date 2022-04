Hrál se náročný zápas na tvrdém terénu. V první půli jste se téměř k ničemu nedostali, nakonec se vám ale povedlo ve druhé půli rozhýbat.

Měli jsme tam nějaké náznaky, i když nebyly úplně dotažené v první půli. Obrana byla pozorná. Hrajeme teď trošku jinak. Týmy nás sledují a hlídají si nás. Není to úplně jednoduché. Ve druhém poločase jsme se tam dostávali. I když jsme gól dali z penalty, tak jsme měli jiné situace, ze kterých jsme mohli skórovat.

Stejně jako na Spartě jste se ujal exekuce penalty. Myšlenka napálit míč do brány?

Myšlenka byla napálit do brány k levé tyči a moc to nevyšlo (směje se). Když si to teď vybavím, tak možná dobře, protože gólman by ji měl, takhle stačil míč tělem nebo rukou trošku tečovat. Penalta šla spíš doprostřed.

Pilík hrdinou Příbrami! Dal penaltu, pak odkopl míč z brankové čáry

Pár minut poté jste byl v situaci na druhé straně, kde jste vykopával míč z brány …

Tak tam jsem si všiml, že kluci střeďáci byli trošku na straně, tak jsem se snažil trochu zatáhnout místo Adama Petráka, abych byl u stoperů co nejblíž a zaplať pán bůh jsem byl na správném místě, protože Melíšek to tam ztečoval a jenom jsem modlil, ať si nedám ještě vlastního.

Posledních deset minut bylo hodně hektických na obě strany. Jak jste je vnímal z lavičky?

Oni tam dali hráče tmavé pleti dopředu, kteří nás zlobili svou rychlostí. Byli u těch tutovek. Kluci je dobře uskákali a jednou oni netrefili oni bránu z jasné pozice. Měli bychom si to pohlídat, protože by nás to mohlo ztrestat. Nakonec jsme gól nedostali. Zase nula a jenom na výkon navázat v domácím zápase.

Jako kapitán jste spokojený?

Po nezdaru s Duklou jsme se chtěli dostat na vlnu a ukázat si, že hrát umíme. Radost byla velká a zařvali jsme si pěkně.