Od začátku jara se fotbalová Příbram nenachází v herní pohodě. Schází jí především útočníci a střelci, kteří by dávali góly. Čtyřikrát prohrála 0:1. Naposledy na Spartě sice gól vstřelila, na druhou stranu si odnesla největší debakl sezony, když prohrála 1:5. Celkově u nás koncovka. Nevím, jestli si vytvořili nějakou vylouženou šanci,“ zoufal si šťastný střelec Jiří Hudec.

Jiří Hudec hodnotí zápas na Spartě | Video: Zdeněk Brož/FK Příbram

Koncovka a zakončení v Příbrami je téma, které se řeší od začátku jara. Bohužel zatím bez úspěšného výsledku. Středočeši sice dali dvakrát po dvou gólech v Kroměříži a na Dukle, ale jinak se spíš trápí, což potvrdila i jediná trefa proti rezervě Sparty, kterou Hudec vstřelil tlak, že donutil soupeře k chybě a nakopl ho. Od něj pak zamířil míč do branky.

„Celkově koncovka u nás. Nevím, jestli jsme si vytvořili nějakou vyloženou šanci. Oni si jich vytvořili víc a výsledek je takový, že proměnili, co proměnili,“ smutnil Hudec. Příbram si v tu chvíli věřila, že by mohla srovnat a o body v Praze zabojovat. Jenomže veškeré naděje ukončil v šedesáté Melichar, když napálil hlavu Hodouše a od něj rovněž putoval balón mezi tři tyče. Sparta si lacino vzala dvougólové vedení zpět.

„Chtěli jsme vyrovnat hned po nástupu do druhé půle. Měli jsme příležitosti vstřelit vyrovnávací gól. Bohužel nepadl. Ve druhém poločase nás nešťastný třetí gól položil,“ posteskl si Hudec. Příbram nakonec odjela s největším debaklem v sezoně a v sobotu bude moct složit reparát. Doma ale přivítá Táborsko, které okupuje barážové pozice. Co jsme předvedli? … Nevíme. Je to škoda a musíme si to zanalyzovat a uvidíme do dalšího zápasu. Musíme se vzchopit a o víkendu konečně zabrat,“ uzavřel 21letý záložník.