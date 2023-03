Hned druhé jarní kolo nabídlo velkou bitvu o první místo. Vedoucí Příbram v něm hostila o skóre druhou Líšeň a před vlastními diváky jasně všem ukázala, kdo si bude čelo tabulky druhé nejvyšší soutěže nárokovat. Souboj vyšel jasně pro ni, doma vyhrála 2:0. O obě branky se postaral kapitán Tomáš Wágner, který se zároveň s jedenácti trefami osamostatnil v tabulce střelců.

Výhru nad Líšní trefil Wágner | Foto: Jan Vostrý

Příbram předvedla v předehrávce 18. kola dominantní výkon. Na těžkém a promáčeném terénu si poradila s druhou Líšní na výbornou. Brankář Melichar odešel z utkání bez jediného zákroku, zatímco na druhé straně se dvakrát prosadil Wágner. Poprvé tomu tak bylo po dvaceti minutách hry, kdy otevřel skóre hlavičkou po rohovém kopu.

Standardních situací se přitom domácí obávali kvůli výškové převaze hostů, nakonec ale sami udeřili a Wágner se přitom ani nemusel odrazit od země. „Standardku jsme nacvičovali. Dali jsme z ní gól. Jsem rád, že jsme vyhráli a jsme šťastný, že doma před našimi fanoušky,“ prozradil v rozhovoru pro Českou televizi příbramský trenér Dušan Uhrin mladší.

Televizní šlágr je tady. Příbram vyzve Líšeň v přímém souboji o první místo

„Na domácích byl vidět větší chtíč. Co nám fungovalo doma, tady ne. Směrem nahoru hrozně málo. Mysleli jsme si, že nám tam toho Černín víc podrží. Jak jsme se rvali minulý týden v šestnáctkách, tak teď to tam nebylo,“ shrnul kouč hostů Milan Valachovič, který postrádal u svých svěřenců důraz a označil Wágnera za rozdílového hráče zápasu. „Podržel všechny balóny. Nám se to nedařilo, nemohli jsme se dostat do posledních 25 metrů, protože jsme tam neměli kvalitu,“ poznamenal trenér Líšně.

Hosté si před zápasem dělali zálusk na tři body, díky kterým by se vyšvihli na první místo. Domů ale odjíždí s prázdnou, což jejich kapitán Michal Jeřábek nesl hodně těžce. „Jsem zklamaný, co jsme tady předvedli. Jedeme sem bojovat o první místo a předvedli jsme hrozně málo,“ pronesl hořce lídr Líšně.

Jeho protějšek se naopak usmíval naplno, neboť po změně stran po faulu na Zeronika s přehledem proměnil penaltu. „Někteří tam něco zkouší, ale zatím si je beru já,“ podotkl s úsměvem Wágner. Kapián po Příbrami bezprostředně po prohře v Karviné věděl, že pokud se svým týmem zahraje podobně i doma, tak bude brát body a také se tak stalo. „Podali jme zodpovědný výkon, což se nám vrátilo vítězstvím,“ pochvaloval si autor dvou domácích gólů. Díky dvěma trefám je teď Wágner s 11 góly osamocen v tabulce střelců.

Wágner: Splašeně útočit nebo otevřít karty ze začátku by bylo zbytečné

Poprvé před příbramskými fanoušky koučoval zápas i trenér Dušan Uhrin mladší, který si hodně ulevil, když domácí premiéru zvládl. „Hodně důležité utkání. Jsem rád, že jsme byli aktivní a že jsme až na posledních pět až sedm minut celý zápas dominovali,“ pochvaloval si kouč. Příbram tak má minimálně do soboty zpět tříbodový náskok před Líšní. Přiblížit se k ní na rozdíl jediného bodu může Vyškov.

Příbram – Líšeň 2:0 (1:0)

Branky: 21. a 59. (p) Wágner. ŽK: 0:1. Rozhdočí: Hocek – Kotalík, Vyhnanovský. Diváci: 896.

Příbram: Melichar – Stropek, Fišl, Sakala, Čejka – J. Jeřábek, Langhamer (84. Šimáček), Petrák, Zeronik (70. Surmaj), Vokřínek – Wágner (89. Fall).

Líšeň: Vajner – Pašek, M. Jeřábek, Laczkó, Lutonský – Čermák – Ulbrich, Matocha, Sokol, Šumbera (62. Polášek) – Černín (62. Vandas).