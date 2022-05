Konec jsme odehráli zkušeně, těší Fišla. Co mu vytýká Zápotočný?

„Chceme skončit do osmého místa, to je náš cíl,“ prohlašoval trenér Nikl po vítězném domácím zápase s Líšní. Příbram podle jeho plánu měla zaútočit v Jihlavě na osmou pozici a výhra by ji na Vysočinu bodově dotáhla. Domácí však začali od začátku zametat s ambicemi kouče hostů.