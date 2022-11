Už když se v zimě vrátil do Příbrami, tak se od něj góly čekaly. Za jaro ale nastřílel jenom dva. Letos už jich má mnohem víc. Ač nastoupil do rozjeté soutěže později, tak už se stihli Wágner hned devětkrát prosadit. Naposledy zařídil dva góly proti rezervě Sparty. „Vždy je motivace být nejlepší, momentálně teď být nejlepším střelcem druhé ligy. Určitě se budu snažit, aby tomu tak byl,“ hlásí ostřílený kanonýr.

Jeho slova se mu zatím daří naplnit. S devíti góly vévodí střelcům. O první místo se ale dělí s vlašimských záložníkem Janem Suchanem. Na rozdíl od něj, mu ale může dělat velkou radost pohled na tabulku. Příbram po patnácti kolech vede tabulku a touží po tom, dostat se zpět mezi elitu. „Jako Příbramák blbě koušu, že hrajeme druhou ligu. Za mě patří o patro výš,“ říká nahlas Wágner.

I v duelu se Spartou se opět postavil na penaltu. Pokutový kop proměnil potřetí v řadě a počtvrté v sezoně. Po střele doprava a doleva tentokrát poslal míč doprostřed. Gólman Nalezinek sice nohou jeho pokus tečoval, míč ale i tak skončil v bráně. „Chci pomoct Příbrami co nejvíc, aby nebyla ve druhé lize,“ dodává Wágner. Devět gólů na kontě jeho slova jen potvrzují.

Příbram je teď na prvním místě a její kapitán velí, že tam bude chtít zůstat minimálně přes celou zimu. K tomu musí ale porazit Chrudim, jediný tým, který ji dokázal na podzim porazit. „Jsme teď na čele tabulky a pro nás je teď jasná motivace být tam co nejdýl,“ uvádí 32letý kanonýr.

Jeho doménou jsou pak hlavičkové souboje. Proti rezervě Olomouce zaznamenal hattrick. „Vždy klukům říkám, ať míče kopou do výšky a dostanou ho přes prvního hráče,“ prozrazuje Wágner. Na tři trefy proti Hanákům reagoval i jeho někdejší spoluhráč a kamarád Antonín Barák mladší. „Dostalo se to i do Itálie, tak prima. Na hattrick je vždy větší odezva,“ usmívá se Wágner.