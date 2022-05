REPREZENTACE DO 21 LET

Ač platí za střelce, tak reprezentační dres v mládežnických kategoriích se mu dlouho vyhýbal. Šanci dostávali jiní okolo něj – Antonín Fantiš nebo Milan Mišůn. On dostal příležitost až na závěr v týmu do 21 let, ve které nakonec odehrál devět zápasů, ve kterých vstřelil šest bodů.

„Hodně mi pomohlo, že jsme každý měsíc někam cestovali a hráli jsme přáteláky. Věděl jsem, že vždy někam odjedu, odehraju dva zápasy. Pan Dovalil mi docela věřil. Nasbíral jsem minutáž a bylo fajn, že jsem se vracel do klubu a měl docela sebevědomí,“ komentoval Wágner.