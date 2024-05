„Nic balit nebudeme. Dokud existuje alespoň teoretická naděje, tak pořád nějaká šance je. Změnilo se to, že už to nemáme ve svých rukou,“ prohlásil trenér Příbrami Jiří Kohout po prohře ve Varnsdorfu. On sám vzápětí věděl, že i případná výhra, která by dávala Středočechům naději na záchranu, totiž ani nemusí stačit.

„Teď už je to takové, že se toho moc měnit nedá. Teď to bude o hlavách. Pracovat s hráči po psychické stránce. Promluvit s nimi, snažit se přesvědčit o nějakých věcech a spíš do nich nalít nějaké sebevědomí,“ uvedl Kohout.

Situace Příbrami je kritická a ve vážném stavu. Před posledním kolem má na Prostějov před sebou dvoubodovou ztrátu. Doma s Vyškovem musí zvítězit a ještě věřit ve vítěznou pomoc Žižkova, který s hanáckým klubem hraje doma. V opačném případě přijde pád do České fotbalové ligy, ze které se bude vracet jen těžko. Navíc by sestup měl vážné následky i pro kluby v okolí.

Kvůli pádu Příbrami by totiž z divize padalo deset klubů místo aktuálních devíti, což by v současné situace odneslo její béčko, které se ale může ještě zachránit. Dále by pak ze Středočeského přeboru šla o patro níž například Dobříš. Na osudu a záchraně druholigového celku závisí i ostatní, což není úplně komfortní situace.