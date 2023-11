Ač byli v utkání favoritem, tak znovu zaváhali. Fotbalisté Příbrami v předehrávce 15. kola doma jen remizovali se čtrnáctým Varnsdorfem 2:2 a přišlo tak další klopýtnutí se soupeřem v deulu, který měli zvládnout. Místo tří bodů mají jen jeden. Fatální se stala chyba Dudla v závěru zápasu, po níž hosté nakonec odváží domů bod

Příbram doma jen remizovala s Varnsdorfem 2:2 | Foto: Jan Vostrý/FK Příbram

„Jsem zklamaný teď po zápase, protože za stavu 2:1 jsme měli dvě stoprocentní šance. Měli jsme zápas rozhodnout. Bohužel po hrubce Dudla jsme si nechali vyrovnat. Mrzí mě to, nedá se nic dělat,“ řekl příbramský trenér Karel Krejčí po zápase v rozhovoru České televize. A byl rozladěný ze situace v 87. minutě, kdy domácí záložník ztratil míč a po něm hosté srovnali na 2:2.

„Má to hrát jinak. V tomhle prostoru nemůže ztratit balóny. Na to, jak je to zkušený hráč, tak si tohle nemůže dovolit,“ hlásil rozmrzele domácí stratég. Příbram do té doby měla rozehraný zápas skvěle. Domácí tým dlouho vedl 2:1. Dvakrát mu zařídil vedení Jakub Nečas. Nejprve v desáté minutě otevřel skóre a následně v 67. minutě se parádně trefil po centru Antwiho přes celé hřiště.

Příbram mohla vzápětí i rozhodnout, ale několik situací, které si volali po gólu, ale Andronikua vychytal skvěle Vaňák a další šance zamířily těsně vedle. „My jsme se nechali zatlačit a musíme respektovat samozřejmě sílu Příbrami. Z toho pramenila pak ta branka na 2:1. Hrozně si cením toho, že tým pak zabral, nesložil zbraně a vyrovnal na 2:2. Celkově jsem s bodem spokojený,“ uvedl kouč Varnsdorfu Miroslav Holeňák.

Celek od Litavky tak opět zaváhal s týmem ze spodku tabulky. Na podzim překvapivě doma prohrál s Kroměříži a na jaře také přišly porážky s nakonec sestupujícím Třincem i rezervou Slavie.

Příbram – Varnsdorf 2:2 (1:1)

Branky: 10. a 67. Nečas – 27. Samko, 87. Gembický. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Trska. Diváci: 565.

Příbram: Melichar – Antwi, Dudl, Fišl, Hušbauer – Jahić – Dav. Krch (76. Vokřínek), F. Matoušek, Nečas, Nkwinga (58. Andronikou, 89. Anih) – Wágner (89. Jandera).

Varnsdorf: Vaňák – Hodek (79. Podzimek), Kosař, Kouřil, Kubista – Osaghae, Rudnytskyy (70. Omon) – Samko (70. Gembický), Stránský (90+4. Dufek), Švanda – Zálešák.