Po standardních situacích jste měli hodně problémů. Balón často skákal ve vápně. Jak jste tohle vnímali?

Oni je kopali dobře, měli vysoké hráče. Až na jednu jsme si s tím poradili dobře.

I ten gól se dal odkopnout. Co se tam stalo?

Dalo se. Míč ale propadl a skončil v bráně.

Záchrana je na světě! Příbram doma zaskočila čtvrtou Líšeň

Po zimním příchodu jste se probojoval do sestavy a usadil jste se v ní. Jak se vám hraje se spoluhráči?

Hraje se mi výborně. Předvádíme kombinační fotbal. Pro mě super.

V tomhle kombinačním fotbalu je stoper většinou s největším počtem nahrávek. Jak jste tohle probírali s koučem Tomášem Zápotočným?

Říkal mi, že přesně tohle chtějí hrát. V Chrudimi jsme hráli trochu jednodušeji. Jsem rád, že se prezentujeme tímto stylem.

Co vám trenér nejvíce přípomíná, upozorňuje případně co byste měl zlepšit?

Hrát do kolma, do útočníka a nikoliv obehrávat do stran, spíš přímo nahoru.

V některých zápasech jste se dostal i ke tvrdé ráně a řekl a přímé kopy. Jste na tohle specialista?

Tak jde mi to a trénuji je, tak doufám, že mi tam něco spadne. Ještě jsou před námi dva zápasy, tak snad to přijde.

Zápas s Líšňí se dohrával v relativně nervóznější atmosféře. Přišlo mi, že v obraně jste měli ale situaci pod kontrolou. Jak jste tohle vnímal?

Oni posílali míče na jejich vysoké útočníky. Celá obrana i s Denisem (Halinským) jsme si s tím výborně poradili. Konec jsme odehráli zkušeně.