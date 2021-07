Ještě lepší zprávou pro tým trenéra Valachoviče je, že o pět branek se postaralo pět různých střelců. Jako první se do statistik zapsal krátce po čtvrthodině hry Obdržal, na kterého těsně před poločasem navázal nejlepší příbramský kanonýr uplynulé sezony Voltr.

Po přestávce pokračoval v příbramském střeleckém apetitu Vávra, který zvýšil už na rozdíl tří branek. Honved ale nic nezabalil a zásluhou dvou slepených branek Eppela se krátce po hodině hry dostal zpátky na dostřel.

To ale nebylo zdaleka všechno! Na tahu byla opět Příbram, které vrátil dvougólový náskok Januška, aby osm minut před koncem Honved opět korigoval. Tentokrát díky Bölemu. Více už ale desátý celek minulého ročníku nejvyšší maďarské soutěže nezvládl, naopak dobré rozpoložení příbramských střelců korunoval minutu před závěrečným hvizdem Dočekal.

Vysoké vítězství udělalo celku od Litavky nejen velkou radost, ale především dodalo sebevědomí do další práce, která ho na soustředění ještě čeká. A to včetně ještě jednoho přípravného utkání, které by mělo tým čekat. Soupeř ale zatím není znám.