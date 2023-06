Už za několik málo hodin rozehrají rozhodující bitvu této sezony rozdělenou na dvě části. Úderem půl šesté vstoupí fotbalisté Příbrami do baráže o FORTUNA:LIGU. V ní vyzvou Pardubice. Favoritem dvojutkání budou rozhodně Východočeši, což si uvědomuje i trenér třetího týmu druhé nejvyšší soutěže Karel Krejčí.

Trenér Příbrami Karel Krejčí | Foto: Zdeněk Brož

Hráčská kvalita, vyspělost, složení týmu, zkušenosti. Ve všech těchto směrech mají navrch Pardubice, což si uvědomují i u řeky Litavky. „Ve dvojzápase budou určitě velkým favoritem. My do něj půjdeme jako outsideři, ale určitě nepůjdeme odevzdaní. Do ligy chceme postoupit, proto budeme chtít být úspěšní,“ hlásí na klubovém webu trenér Příbrami Karel Krejčí před úvodním duelem, jehož začátek je stanoven na čtvrtečních 17:30.

Pardubice? Nejtěžší soupeř. Můžeme uspět jen týmově, zní z Příbrami

Favorit dvojutkání je jasný. Východočeši budou hájit příslušnost mezi elitou. Příbram je naopak v pozici, kdy může pouze získat. „Pardubice hrají kombinační fotbal a jsou herní tým, záloha je jedna z jejich nejsilnějších stránek,“ říká na adresu soupeře Krejčí.

Oba týmy čítají před závěrečnými boji sezony i několik ztrát. Na straně domácích se jedná o dlouhodobě hráče, kteří jsou mimo – Surmaje a Sakalu, i když ten by se mohl možná objevit. Východočeši se budou muset obejít bez tria Janošek, Mareš, Solil a ve hvězdách jsou starty Kostky a brankáře Nity, což by v tomto případě vzhledem ke zranění ramena byla citelná ztráta. „To by mohla být menší výhoda,“ podotýká kouč příbramského celku. Krejčí navíc může využít toho, že většinu hráčů na straně soupeře zná z dob, kdy působil u národního týmu.

