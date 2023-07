Po herní stránce zahráli dobře, z hlediska koncovky už nikoliv. Takový signál vyslali fotbalisté Příbrami v předposledním přípravném utkání před startem druhé nejvyšší soutěže v duelu se Zápy. Svěřenci Karla Krejčího měli mnoho střel, ujala se až ta Sowa v závěru zápasu a domácí zvítězili 1:0. Účastník jarní baráže tak dostal deset dní před střetnutím ve Vyškově alarmující signál.

Trenér Příbrami Karel Krejčí | Foto: Zdeněk Brož

Jasná převaha v zápase, ale co z toho. Řada šancí skončila mimo a Příbram odešla bez gólu. Naprázdno vyšel i nejlepší střelec loňského ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Tomáš Wágner. „V zápase byla řada dobrých věcí, ale bylo to utkání po vápno. Když jsme se tam dostali přes strany, tak jsme situaci nevyřešili nebo jsme trefili branku. Ve finální fázi se musíme zlepšit,“ uvědomoval si trenér Karel Krejčí.

První kolo se neúprosně blíží. Zbývá devět dní. Hlavní kouč Příbrami připustil, že se na půdě třetiligového účastníka mohla projevit i náročná příprava posledních dní. „Do zápasu jsme šli z plného tréninku. V pondělí i úterý jsme měli náročný program. Docela bych řekl, že i dost trénujeme. Mančaft se pořád skládá. Úplně nejsem trenér, který by hrál na výsledky v přípravě,“ snažil se odlehčit situaci 54letý trenér.

Příbram selhala v koncovce. Zápy udeřily v závěru zápasu

I on věděl, že zápas byl po herní stránce odehraný dobře, chybělo mu ale to hlavní – góly. „Objevily se tam věci, o kterých se bavíme a děláme. Pokud chceme uhrát lepší výsledek, tak se musíme zlepšit ve finální fázi, kdy jsme během zápasu měli řadu situací, které jsme nedohráli a špatně je řešili. Pokud se v nich takhle budeme chovat, tak to bude problém,“ měl jasno Krajčí.

Příbram odstartuje nový ročník druhé nejvyšší soutěže už příští sobotu na půdě Vyškova. Dojde tady na souboj neúspěšných barážistů z jara. Sám Krejčí naznačil, že by k řece Litavce mohl ještě někdo přijít a doplnit tým. „Myslím si, že kádr uzavřený není a někdo se tady může objevit. Věřím, že jdeme nějakou cestou a tréninky přizpůsobíme poslednímu týdnu. Čeká nás generálka s Admirou, pak nás start ligy,“ uzavřel Krejčí.

