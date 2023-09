Fotbalisté Příbrami se nachází opět v krizi, tentokrát té výsledkové. Z posledních pěti zápasů brali jen bod a po nadějném začátku do sezony se propadli až na třinácté místo s minimálním odstupem na sestupové příčky. Trenér Karel Krejčí po porážce s rezervou Olomouce už ví, že tým čeká nároční sezona. Zda u toho bude i on po reprezentační přestávce, neví. „Stát se to může, za vše zodpovídám,“ přiznal.

Trenér Karel Krejčí | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Po třech kolech měli šest bodů a vše nasvědčovali, že se Příbramští chytli a budou moci hrát na čele FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Uplynul měsíc a ejhle. Místo bojů o špici tabulky se svěřenci Karla Krejčího krčí dole a místo myšlenky na postup mezi elitu se teď v hlavách hráčů i realizačního týmu honí myšlenky, aby se zachránili.

„Je potřeba si nalít čistého vína a říct si pravdu. Letos nás asi čeká náročná sezona. Když vidím zápasy v poslední době, tak nás čeká sezona, kdy se budeme muset prát o udržení ve druhé lize,“ připustil Krejčí po čtvrté porážce Příbrami z posledních pěti utkání.

Foto: Čekání na výhru pokračuje. Béčko Sigmy prohloubilo krizi Příbrami

S každým přibývajícím zápasem se čím dál tím víc projevuje nezkušenost a nesehranost příbramského kádru. „V létě byl trošku průvan. Ti klíčoví hráči, kteří jsem si myslel, se před sezonou nám zranili. Ať to byl Čejka, Švestka, Brabec. Postupně se vrací, ale je vidět, že to chce nějaký čas. Rotujeme poměrně dost hráčů. Všichni prostor dostali, ale bohužel výsledky to nepřináší “ přemítal Krejčí.

Celek od Litavky získal za poslední měsíc jediný bod. Sice přišla výhra v poháru nad Katovicemi, nicméně v lize šel od jednoho mizerného výsledku ke druhému. Do toho přišlo i vyřazení v MOL Cupu od třetiligových Domažlic.

„Začátek byl slušný, získali jsme šest bodů, pak jsme dostali pár facek, ze kterých se nemůžeme probudit,“ řekl Krejčí. On sám nastínil dvě varianty, buď posílit kádr, dobře trénovat a připravit se na další těžkou sérii. Pětapadesátiletý kouč odtajnil, že by do každé řady potřeboval přivést alespoň jednoho kvalitního hráče.

Další možností, o které sám Krejčí mluvil, je vyměnit trenéra. „Samozřejmě už mám nějaký věk a zkušenosti, takže vše vnímám. Stát se to může. Zodpovídám za výsledky. Hrozně mě to mrzí, na nic se nebudu vymlouvat. Tým připravuju, bohužel výsledky to nepřináší,“ měl jasno příbramský kouč. Ironií osudu by bylo, že by byl odvolán z funkce po zápase s rezervou Sigmy, kdy po debaklu se stejným týmem skončil na jaře Dušan Uhrin mladší a jeho místo převzal právě současný kouč.