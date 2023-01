Mistrovství světa v Kataru prožil u televizní obrazovky. A třeba geniální signál Nizozemců potěšil Novákovo fotbalové srdce. Kdybyste třeba pozapomněli: Nizozemci zachránili v nastaveném čase čtvrtfinále s Argentinou. "Signál byl založený na perfektní spolupráci několika spoluhráčů," popisuje Ivan Novák, jak on vnímal netradičně rozehranou standardku. "Oba kraje svým pohybem strhly pozornost na svou stranu a ihned přišla prudká přihrávka na dva spoluhráče vedle zdi. Hráč stojící blíž zdi odblokoval soupeře a druhý Holanďan se perfektním zpracováním a rychlým zakončením gólově prosadil. Krásný gól." A zdaleka nebyl ojedinělý. "Branek po standardních situacích padlo dost," jen namátkou Novák jmenuje Chorvatsko, Japonsko, Anglii.

Fotbalový trenér měl ve své aktivní kariéře vždy k trénování standardních situací kladný vztah. "Ano. I já jsem měl připraveno několik způsobů zahrání standardek. Chtěl jsem také po hráčích, aby připravili některé varianty." Fotbal je zábava. O trestných kopech, rozích to platí dvojnásob. "Musím říct, že to kluky bavilo," přikyvuje trenér Novák, který má okamžitě v rukávu i konkrétní příklady: "V utkání žákovské ligy na Motorletu jsem se poprvé setkal s rozehráním rohu pouhým dotykem míče. Tak jsme to zahráli i v Rokycanech, dali jsme gól, ale rozhodčí ho neuznal. Až v dalším utkání nám byl gól konečně uznán. Dalším signálem při standardce bylo postavení dvou hráčů v záměrném postavení mimo hru. Oni byli mimo hru a ostatní nabíhali. Po tomto signálu jsme dali branku, ale paní rozhodčí ji neuznala," dokumentuje trenér, že někdy kulišárnou přelstil soupeře, ale rozhodčí ji nepochopil(a)…

V úvodu článku už jsme připomněli gól v nejvyšší české soutěži. Byl duben roku 2005. Domácí kopali roh. Sparta tehdy vedla ligu… Martin Čupr se jen míče kopačkou dotkl. Sparťané nevěděli, že už rozehrál. „Spousta lidí o tom uvažovala od chvíle, kdy se zrušilo pravidlo, že se musí balon otočit okolo vlastní osy,“ vysvětloval tehdy trenér Pavel Tobiáš. Rudolf Otepka si vzal balon, Sparta nereagoval a by z toho gól na 2:1! A jak se celá akce narodila? U Ivana Nováka! "Vyprávěl jsem tento signál Pavlu Tobiášovi, ten ho vyzkoušel ještě v Dynamu s Ostravou a bylo z toho jen břevno. Pak ho zahrál s Příbramí proti Spartě a gól platil. Zajímavostí bylo, jak hosté ve studiu, trenér Hřebík, poukazovali na neregulérnost branky."

Ivan Novák má v kapse ještě jednu povedenou akci. Možná ještě vydařenější! "Nejpovedenější signál přišel po standardce na Slavii. Michal Mácha špičkou nohy přizvedl Vojtovi Balíkovi míč na okraj domácí zdi, Vojta míč zpracoval na prsa a z otočky trefil do šibenice a upravil skóre na konečných 4:0."

Dodnes na Novákovy kulišárny vzpomínají v Českém Krumlově, kam ke konci kariéry přestoupil z českobudějovického Dynama. Sám si vzpomněl na okamžik, kdy ho naopak soupeř zaskočil. "Kopal jsem přímák z pětadvaceti metrů, brankář soupeře si postavil dvě zdi! Sám stál mezi nimi. Docela mě to rozhodilo a netrefil jsem bránu," což bylo u fotbalisty s vytříbenou kopací technikou s podivem. Mimochodem jednu věc, která byla často k vidění na MS v Kataru, Ivan Novák moc nebere. Uléhání hráče bránícího týmu za zeď. "To považuju za zbytečnost."