Není se co divit. Příbramští fotbalisté totiž ani ve třetím přípravném utkání nedokázali skórovat, což byla bezpochyby jedna z hlavních příčin porážky. „Chlapcům jsem před zápasem říkal, že se rozhoduje v pokutovém území. Nemůžeme se tam ale zatím nějak dostat, když se tam dostaneme, tak nejsme dostatečně agresivní. Když v tomto ohledu nebudeme lepší jak soupeř, tak ty góly prostě dávat nebudeme,“ řekl jasně Valachovič.

Nepomohla ani změna rozestavení a sázka na hru se dvěma útočníky – Voltra a Lubegu. „Chtěli jsme se dostat více dopředu, být aktivnější na soupeřově polovině, podržet tam více míčů,“ vysvětli svůj tah slovenský lodivod celku od Litavky. „Měli jsme tam nějaké náznaky. Hlavně díky Lubegovi a jeho rychlosti, kdy jsme se dostali za zády obrany. Měl tam dvě dobré možnosti, které nevyřešil dobře. Tím pádem jsme neskórovali,“ komentoval ofenzivní snažení svých svěřenců.

Hradec byl v tomto ohledu o chloupek lepší, protože osmnáct minut před koncem se prosadil Vašulín a jedinou brankou rozhodl o osudu celého utkání. „Ani přesně nevím, jak to tam padlo. Byl to takový ušmudlaný gól, ale bylo to o tom, že jsme nedostoupili hráče a nebyli jsme agresivnější. Bohužel, to je důvod proč jsme nakonec prohráli,“ mrzelo příbramského kouče.

Mužstvo nyní čeká závěrečná fáze přípravy. A sice soustředění v Rakousku. „Budeme se snažit více zaměřovat na technicko-taktické věci a vylepšovat to, co je potřeba,“ doplnil Jozef Valachovič.