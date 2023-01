Foto: Opět s třemi inkasovanými góly. Příbram tentokrát v Písku podlehla Dukle

Největší hvězda týmu, Tomáš Wágner, zatím dostal volno a do zápasů se zapojí později. O místo v sestavě bojují jiní. „Máme některé hráče na zkoušku. Zhodnotíme si je a buď je tady necháme, nebo ne,“ naznačil Uhrin. Sám ví, že v během ledna a února bude muset zalepit místo v záloze po odchodech Čermáka a Musila. Zejména v prvním případě se jednalo o jednu z opor Příbrami.

Nicméně na nové tváře a ohlašování posil si budou muset fanoušci počkat. „Teď je brzy. V Příbrami se teď řeší jiné problémy než ty fotbalové,“ naznačil Uhrin, který si oproti svému předchůdci, Tomáši Zápotočném, založí zimní přípravu na všem. S jasným cílem. Probojovat se do nejvyšší soutěže. Po parádní úvodní polovině sezony si Příbram ani jiný cíl dávat nemůže. „Musíme hráče na to, že když se nám podaří postoupit, tak aby byli připravení na první ligu,“ dodal kouč Příbrami.

Právě dostat se do FORTUNA:LIGY mezi elitní šestnáctku by Příbrami nesmírně pomohlo finančně. Jinak díky televizním právům, ale následně i z případného prodeje hráčů do jiných klubů. „Chceme postoupit. To je hlavní a jedna věc. Druhá je, jak se k tomu všichni postavíme, aby to klapalo,“ uzavřel Uhrin.

