Podruhé za sebou vystřelil důležité tři body. Fotbalisté Příbrami mají na začátku sezony nového spasitele. Loňský Tomáš Wágner zatím mlčí, zatím však jeho úlohu přebírá záložník. Jakub Nečas, který stejně jako na Žižkově, tak i proti Opavě zařídil vítěznou trefu. Proti Slezanům se jednalo o jediný gól v utkání. Osmadvacetiletý hráč se tak začíná stávat důležitým článkem v sestavě.

Záložník Příbrami Jakub Nečas | Foto: Zdeněk Brož

Jak byste komentoval utkání s Opavou?

Komentář bude samozřejmě trochu pozitivnější, protože jsme z domácího zápasu získali tři body. Utkání bylo náročné o jednom gólu, který se podařilo dát nám, proto bereme všechny tři body. Opava se prezentovala zajímavým fotbalem.

Podruhé za sebou jste byl klíčovým mužem, protože jste dal vítěznou branku. Jak těžké bylo dát gól?

Byla to taková situace, kdy jsme šli do rychlého brejku. Tomáš Wágner tam dával pod sebe balón na Krchyho, který mi z jedničky přiklepl. Ze dvou doteků jsem se pak dostal do zakončení. Cílil jsem na přední tyč trochu utaženou střelou. Jsem rád, že gólman už nestihl reagovat a míč spadl do brány. Jediný gól stačil k tomu, abychom v utkání zvítězili.

Dlouho se vám nedařilo odemknout opavskou obranu. Proč?

Vyplývalo to z trendu utkání, protože ani my, ani Opava jsme se do velkých šancí nedostávali. Oba týmy se zaměřovaly na to, že nechtějí dostat gól, protože i ten jeden může rozhodnout zápas, takže utkání bylo možná trochu opatrnější. Nám se podařilo jít do dvou brejků. Jeden jsme gólově vyřešili. Toho si určitě ceníme.

Obazem: Nečas vystřelil v pravý čas další příbramskou výhru

Objevil jste se i ve druhé obrovské šanci, kterou se vám nepodařilo proměnit. Co se tam stalo?

Druhá šance byl trochu podobná té první. Zase brejk, který jsme vyřešili dobře. Dostal jsem se tam do zakončení. Prvním dotekem jsem si zpracovával míč, druhým jsem si nedokázal zamířit natolik přesně, aby z toho byl gól. Ještě jsem měl vedle sebe Wagyho, kterému jsem mohl asi nahrávat do prázdné brány. Zpětně mě to trošku mrzí, že jsme mohli situaci vyšperkovat do prázdné brány. Vzal jsem jí na sebe. Bohužel jsem neproměnil, což zapříčinilo, že závěr zápasu byl jenom o gól. Opava mohla vyrovnat, což mě trošku mrzí. Kluci ale závěr zvládli a Meli (Martin Melichar) nás podržel.

Nálada po dvou těsných výhrách musí být výborná. Jak jí vnímáte v kabině?

Určitě je nálada pozitivní. Když se vyhrává, tak je dobrá. To je jasný. Musíme ale zůstat pokorní, protože zápasy jdou rychle po sobě. V příštím týdnu máme MOL Cup. Musíme se soustředit, jít dál, aby přicházely výsledky a měli body.