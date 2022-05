Jaké jsou první pocity a okamžiky po ukončení kariéry? Těžko se mi mluví. Člověk se připravuje v hlavě, že přijde nějaké poděkování. Všecko. Jakmile jsem viděl svoje číslo, že střídám, tak to v člověku vzbudí takové emoce, že slzy přijdou a bylo to hrozně emotivní. Když jsme vstřelil gól, tak mi vyhrkli slzy, že něco končí. Na tohle se připravit nejde.

Gólem jste si ale dal docela pěkný dárek na rozloučenou ne?

Abych řekl pravdu, tak jsem spíš chtěl vyhrát zápas. Gól je taková malá záplata. Vykřesal jsem trošku naděje, ale raději bych vyhrál. Gól beru.

Jak se ráno vstávalo na zápas?

Po pravdě těžká noc. Moc jsem toho nenaspal. Pořád jsem na vším přemýšlel a celý den byl jiný. Pořád jsem přemýšlel. Všechno končí, jedna éra. Před zápasem mi vyhrkly slzy do očí. Něco končí a něco jiného začíná.

Zápas jste měli od začátku pod kontrolou a najednou se sesypal brankami soupeře. Jak byste to popsal vy?

Těžko se to hodnotí, dostali jsme čtyři góly. Je pravda, že jsme hráli s balónem. Prostějov byl na nás připravený. Dvakrát se jednoduše dostal nákopem a prostě nás vytrestal. Je to těžké dohánět. Dvougólové manko o půli se dá. Dostaneme ale na 0:3, dáme gól na 1:3, ale je to těžké v zápase, kdy o nic nejde.

Šest branek na závěr. Prostějov vyučoval Příbram v produktivitě

Přesto bylo vidět, že i když jste snížili, že máte chuť zápas zlomit.

Nevěřím tomu, že chce někdo zápas prohrát nebo ho odchodit. Se vším se to sešlo tak blbě. Co na to říct, klukům patří poděkovat za ty výkony, které jsme předváděli na jaře. Z fotbalu jsme měli všichni radost.

Jaro přeci jenom bylo lepší než podzim. Možná byste se dostali i nahoru. Nemrzí to?

Všechny to strašně mrzí, protože na podzim jsme doma udělali čtyři body, tuším. Strašně málo a s tím nemůžeme pomýšlet, že bychom měli hrát hrát. Kdyby tady možná byli Zápo (Tomáš Zápotočný) s Márou (Markem) Niklem, možná by vše bylo jiné. Ale to je jen kdyby.

Máte už myšlenky, kam se vrhnete s fotbalem?

Že bych měl úplně končit s fotbalem, to asi ne. Samozřejmě už to bude o tom, udělat si žízeň. Pilda (Tomáš Pilík) mi dává lasíčko na Spartu Luhy, tak uvidíme. Celý život jsem měl víkendy spíš fotbalové, teď bych je chtěl strávit s rodinou. Když budu moct hrát za Spartu do Luhů, tak půjdu rád.

Co budete dělat teď po fotbale?

Nabídku k práci jsem měl před rokem a půl, to jsem měl však tady v Příbrami smlouvu na rok a půl, takže jsem odmítl. Teď jsem ji dostal podruhé s tím, že mi končí smlouva, takže by bylo pro mě těžké odmítat. Protože pak by práce nemusela být a bude se týkat vysloveně realit?

Nenapadla vás možnost, že byste trénoval děti?

Taky mě to napadlo, ale teď je všechno čerstvé. Spíš ale přemýšlím, že budu mít víkendy volné a trávit je s rodinou. Samozřejmě, že když se do něčeho pustím, tak zase bude všechno jinak. Když mi ale Honza Starka zavolá, že by chtěl s něčím pomoci na klubu typem na hráče, nebo se na něj podívat, tak samozřejmě rád pojedu, protože k tomuhle klubu mám citovou vazbu. Nikdy na něj nezanevřu. Dal mi šanci hrát ligu. Byl jsem strašně rád, že jsem tady mohl začít i skončit.