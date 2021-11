Nový realizační tým přivítal mohutný potlesk tribun. Zápotočný se Slepičkou byli poctěni i transparenty, jež si oba trenéři pochopitelně všimli. „Bylo to pěkné. Musím divákům poděkovat a doufám, že jich v příštím roce bude chodit, co nejvíc,“ podotkl nový hlavní kouč Příbrami na tiskové konferenci po zápase. Angažmá v Příbrami chtěl sice zahájit výhrou, ale nakonec sám posléze uznal, že remíza byla spravedlivá.

Agresivita, dynamika, rychlost, presink. Tyto aspekty hry chtěl trenér Tomáš Zápotočný, aby se Příbram prezentovala a podařilo se mu to zčásti. Jeho svěřenci měli lepší vstup do utkání a právě díky zmíněným faktorům se dostali i do vedení, když se hlavičkou prosadil Antwi. Jenomže efekt nového koštěte, které dobře mete, vydržel pouze v první půlhodině zápasu. Do té doby stihli hosté vyrovnat. Po standardní situaci se rovněž hlavou prosadil Vlček a od té doby byla Jihlava lepší.

„Říkal jsem Šimanovi v kabině, že udělal dobře, když vyběhl. Lepší, než kdyby zůstal stát na čáře a čekal, co se stane. Nicméně se stala chyba a na nich budeme muset zapracovat,“ komentoval Zápotočný situaci při inkasované branky.

V tu chvíli převzali hosté iniciativu a po obrátce byli jasně lepší. Dokonce mohli i vyhrát, ale jejich šance skončila na tyči. Všichni domácí si v tu chvíli hodně oddychli. Zápotočný byl nicméně s hrou svých svěřenců spokojen. Prezentovali se tak, jak si představoval, ačkoliv ke konci mladý tým Jihlavy na hřišti dominoval.

„Chyběla mi mezihra, na té ale bude potřeba zapracovat. Jsem u týmu teprve deset dní a po podzimu na všechno budeme mít čas dva měsíce,“ uvedl Zápotočný. Kvalitu Středočechů uznal i kouč Jihlavy Kameník. Jeho příbramský protějšek mu lichotivou poznámku oplatil tím, že by rád měl podobný tým, který je takhle rychlostně vyspělý. Poslední utkání na podzim sehraje Příbram o posledním listopadovém víkendu na půdě Táborska, se kterým doma prohrála 0:2.

Příbram – Jihlava 1:1 (1:1)

Branky: 11. E. Antwi – 27. Vlček. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Ulrich – Pfeifer, Černoevič

Příbram: Šiman – Halinský, Sus, Vilotić, Pilík, Langhamer, Kvída, Tregler, E. Antwi, S. Kingue, Dedič.