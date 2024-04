Vítězná premiéra, ještě k tomu na hřišti lídra. Mohlo to být lepší? Určitě ne. Zápas na hřišti prvního týmu tabulky nebude nikdy jednoduchý. Jsem velice hrdý na hráče.

Ještě k tomu, když jste měl jenom jeden trénink s týmem v roli hlavního trenéra.

Je to tak. Jde o to, že jsme s Karlem spolupracovali déle, což znamená, že jsem určitý vliv na tým měl. Takže se opravdu téměř nic nezměnilo.

Jakých bylo posledních 48 hodin?

Velice náročných. Byly složité. Nechci říct, že jsem o tom nevěděl, ale fakt o tom vím dva až tři dny. Vždy, když je změna, tak to není úplně ideální. Nicméně jsme herně obstáli v předchozích čtyřech utkáních. Teď bylo jenom na nás přivézt nějaké body a ještě k tomu z Dukly, která je zaslouženě první v lize. Klobouk dolů před hráči.

Takže jste nic netušil a změna trenéra přišla z ničeho nic?

Tak když neděláme body, tak se ve fotbale dají podobné věci očekávat. Myslím, že nás celá záležitost trošku všechny zaskočila.

Začátek snů pro Bednáře. Příbram pod novým hlavním koučem vyhrála na Dukle

Dostal jste od vedení nabídku, nebo vám bylo oznámeno, že přebíráte tým?

Dostal jsem nabídku.

Váhal jste?

Aktuálně ne, protože mi přišlo, že máme rozdělanou práci a já nikdy od ničeho neutíkám, takže se těším na další spolupráci.

Mluvili jste s Karlem Krejčím o trenérské změně?

Samozřejmě jsme se viděli. Byl se normálně rozloučit v kabině. Mezi námi není nic špatného. Za spolupráci jsem mu poděkoval. Hodně jsem si od něj vzal. Mrzí mě, že jsem mu nepomohl, i když jsem se snažil, ale to tak někdy bývá.

Řekl vám něco na rozloučenou?

Všem nám poděkoval. Řekl, ať neuhýbáme z cesty, že je správná a podpořil nás.

Šok v Příbrami! Krejčí skončil. Na půdě lídra povede tým Bednář

Změní se teď Příbram pod vaším vedením, nebo budete navazovat na to, co jste tady doposud udělali s Karlem Krejčí?

Úplně ne. S Karlem jsme před rokem nastavili určitou cestu. Doufám, že se bude čím dál tím víc ukazovat a hráči budou růst. O to nám jde.

Dostal jste od vedení nějaké cíle do zbytku sezony?

Příbram má odjakživa nejvyšší ambice. Takže bojujeme, jak můžeme a samozřejmě před sezonou byly cíle minimálně barážové.