Když René Dedič otevřel skóre zápasu, zdálo se, že si Příbram dojde pro další tři body v řadě. Nováček z Vyškova působil zakřiknutě a hrál zataženě. Jenomže do poločasu se mu podařilo vyrovnat a brzy po přečkání velké šance Středočechů ve druhé půli zápas i otočit.

„Z naší strany není moc co hodnotit. Co jsme si řekli před zápasem a jak chceme do něj vstoupit, se nám nepodařilo. Hráli jsme vlažně a přizpůsobili jsme se tempu hostů, kteří prvních dvacet minut hráli s velkým respektem, jež časem ztratili. Po jedné akci jsme se dostali do vedení. Jakoby nám ale uškodil. Nešli jsme za tím dát druhý gól,“ mrzelo po zápase trenéra Jozefa Valachoviče.

Domácí mohli jít zkraje poločasu opět do vedení, jenomže klíčová šance skončila odrazem o zem mimo Šustrovu bránu a hosté vzápětí udeřili a hned dvakrát v krátkém sledu. „Dostaneme gól, když se soupeř poprvé dostane do vápna a my ho neubráníme. Máme tam tři obránce, kteří si s tím musí poradit, hrát tvrději do těla a je jedno, kolik jim je let,“ štvalo Valachoviče. Pod jeho vedením se utkání na domácím stadionu opakuje hodně často a fanoušci Příbrami už dali v závěru utkání svou nespokojenost najevo a jeden z nich si to chtěl jít po zápase s hráči vyříkat přímo na hrací plochu.

„Zvenku dokážeme odvézt body, ale na vlastním hřišti je to pořád to samé,“ nechápal příbramský trenér, proč se výkony na domácím stadionu stále opakují a jeho svěřenci se nemohou dostat z krize. „V ofenzivě jsme byli bezzubí, hráli jsme pomalu a všechno jsme chtěli do nohy. Když jsme udělali dva, tři náběhy za obranu soupeře, tak jsme se dostali do gólových šancí či možnosti. Bylo jich ale na můj vkus málo,“ žehral Valachovič.

Právě dvě slepené branky Vyškova utly veškeré naděje na bodový zisk v 9. kole druhé nejvyšší soutěže. „Za stavu 1:1 nevyužijeme šance a hned z protiútoku dostaneme gól. Třetí branka dala zápasu absolutní tečku, kdy jsme neubránili ani jednoho soupeře v pokutovém území,“ smutnil hlavní kouč Příbrami. Jeho svěřenci se po parádním obratu na Dukle vrátili zpět do reality a s osmi body jsou aktuálně čtrnáctí. Na první nesestupové pozici.

„Dostáváme strašně lacino góly. Ze čtyřech střel čtyřikrát inkasujeme. Další šanci si soupeř vypracoval v nastavení,“ konstatoval Valachovič. Příbramského kouče mrzel hlavně herní projev, jenž hodně naštval i fanoušky a ti se ke konci zápasu pustili do velké kritiky. „Doma jim máme ukázat, že chceme nepříjemnou sérii, která nás provází od mého příchodu na zdejším stadionu, zlomit a to jsem na mužstvu neviděl,“ uzavřel nepovedené představení s Vyškovem Valachovič.

Příbram – Vyškov 1:4 (1:1)

Branky: 22. Dedič – 37. a 58. Fofana, 54. Jambor, 93. Vintr. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Hanousek. Diváci: 560.

Příbram: Šiman – Halinský, Vilotić, T. Pilík, Vávra (46. Langhamer), Petrák (74. Antwi), Cmiljanovič (60. Voltr), Mezera, D. Procházka, Zorvan, Dedič.

Vyškov: Šustr – Fofana, Štěpánek, Ilko, Slaměna (86. Lahodný) – Klesa (65. Cabadaj), Kanakimana (86. Macej), Jambor, Srubek, Němeček – Krška (72. M. Vintr).