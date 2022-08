Hlavní rozhodčí ještě půl hodiny před zápasem kontroval hrací plochu, ale i on musel uznat, že se v pátek večer do míče nekopne. Na těžkém podmáčeném terénu by místo fotbalu šlo spíš o zdraví. „Nevypadalo to dobře po průtrži. A bohužel se kvůli nezpůsobilému terénu zápas hrát nebude,“ uvedl příbramský klub na sociálních sítích. Náhradní termín duelu ještě není znám a jak Příbram, tak Prostějov si na něj budou muset počkat.