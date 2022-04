Mezi domácím duelem s Chrudimí a tím nadcházejícím v Třinci mají fotbalisté Příbrami pouze dva dny volno. Vzhledem ke vzdálenosti a začátku zápasů odcestují svěřenci Marka Nikla do Slezska už v pátek. „Je to trošku jiné. Samozřejmě se nebudeme bavit o nějakém tréninku. Musíme zregenerovat, malinko se připravit, dát se do pohody a do kupy. Kluci jsou přichystaní, kdyby se někdo necítil, tak jich máme připravených dost,“ uvedl příbramský trenér po středečním utkání s Chrudimí, které skončilo 0:0.