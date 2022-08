První změna přišla až v závěru prvního poločasu. Příbramští se koukali ve čtvrtek na pohárový kolaps Sparty, protože předvedli podobnou hrubku jako kapitán Letenských Dávid Hancko. Špatné zpracování stopera využil za hosty Emanuel Tolno a bez problémů překonal Martina Melichara. „Naší hrubou chybou jsme inkasovali. Hned jsme vzápětí na to reagovali,“ konstatoval domácí trenér Tomáš Zápotočný.

První gól za Příbram a proti Bohemians. Oslava? Nic osobního, říká Osmančík

Vedení hostů vydrželo pouhé dvě minuty, kdy se výstavní trefou zpoza vápna do horního růžku prezentoval Marcel Čermák. „Pro mě nemá co dělat ve druhé lize. Je to hráč pro první ligu. Už když jsem dělala manažera jednadvacítky, že nám ho manažeři nabízeli a určitě jsme o něm trošku uvažovali. Jsem rád, že tady je a je pravý lídr,“ řekl na jeho adresu kouč Zápotočný, který chválil své svěřence i přesto, že dovedli zápas “pouze“ do remízy. „Samozřejmě vnímám, že se jedná o domácí ztrátu, protože chceme vyhrát, ale hráči zápas odjezdili. Cítím, že jsme v něm byli lepší. Měli jsme víc příležitostí,“ liboval si Zápotočný.

Na druhé straně hosté se s přibývajícím časem po změně stran zatáhli a vypadalo to, že s bodem z Příbrami budou spokojení. „Táborsko mě nepřekvapilo. Věděl jsem, jak tady bude hrát a že budeme dobývat hluboký bok. Záměr, jak jsme chtěli hrát, jsme splnili. Akorát chybí vítězná tečka,“ konstatoval 41letý kouč. „Nemám klukům, co vyčíst. Máme extrémně mladý, nezkušený tým. Věřím, že v dalších zápasech se ponaučíme z těch maličkých šancí, abychom v nich byli větší zabijáci,“ uzavřel Zápotočný.

Příbram – Táborsko 1:1 (1:1)

Branky: 44. Čermák – 42. Tolno. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Petřík – Váňa, Kotalík.

Příbram: Melichar – Dudl, Fišl, Stropek, Čejka – Petrák (90+1. Švestka), Čermák, Jeřábek (81. Musil), Osmančík (90+1. Vott), V. Novotný (46. Zeronik) – Surmaj (82. Vokřínek).

Táborsko: Kotek – Mezera, Navrátil (C), Bezpalec – Plachý, Kopřiva, Liepa, Kosek (69. M. Šplíchal) – Varačka (69. Babacar), J. Mach (60. Nešpor), Tolno (90+2. Svatek).