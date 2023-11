V posledním podzimním kole už vedl fotbalovou Příbram s kapitánskou páskou na paži. Jako správný lídr zařídil útočník Tomáš Wágner gólem výhru 1:0 nad Žižkovem. Jednalo se o první trefu od návratu po zranění a druhou celkově. „Po těch patáliích si nějaký takový gól zasloužím,“ řekl po utkání.

Tomáš Wágner vedl Příbram opět jako kapitán | Foto: Jan Vostrý/FK Příbram

Jaký byl poslední podzimní zápas?

Samozřejmě těžký. Vždycky je hodně o hlavě. Musíme se připravit na to, že nás čeká devadesát minut války. Pak je doba volna dlouhá. Ať člověk chce, či nechce, tak v povědomí to má. Těžký se na zápas připravit hlavně v hlavě. Zvládli jsme ho. Ubojovaná vítězství jsou vždycky cenná a důležitá.

Pro vás navíc gólový návrat. Trefil jste se teprve podruhé.

Musím říct, že ze začátku sezony jsem měl šance. Párkrát jsem doufal, že se to odrazí, neodrazilo se. Pak přišla pauza kvůli zranění. Jsem strašně šťastný, že se mi to takhle vrátilo a míč mě trošku lízl o nohu. Hlavně, že spadl do sítě a nestihl ho vykopnout ten hráč. Několikanásobné štěstí tam bylo. Po těch patáliích si nějaký takový gól zasloužím.

Vítězná tečka za podzimem. Příbram doma udolala Žižkov

Jak vnímáte, že vždy v závěru takhle vyhrajete?

Je to nějaká naše trpělivost. Myslím si, že nehrajeme zápasy, že bychom válcovali soupeře, ale jsme trpěliví a umíme si počkat na šanci. Poctivost, kterou se snažíme držet.

Po šestnácti kolech máte 26 bodů a jste čtvrtí. Co na to říkáte?

Co se týče klubu a mančaftu, tak jsem rád, že jsme jakžtakž začali. Pak přišla samozřejmě tvrdá rána s Kroměříží, která nás sestřelila. Asi nikdo z nás nečekal, že prohrajeme a ještě takovým způsobem. Dodnes jsem to nepřekousl a ještě jsem si ze zápasu odnesl zranění. Doufám, že už se mi o Kroměříži zdát nebude. To byl takový zlom, kdy nás to sestřelilo psychicky hodně a neměli jsme pak moc dobré výsledky. V Olomouci byl podobný zápas jako teď. Tam jsme přijeli po porážkách a podle toho to tak vypadalo. Teď jsme čtvrtí a situace je dobře připravená na jaro. Bude o co hrát. Potrénujeme a těšíme se, i když pauza bude dlouhá.

