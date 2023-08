Jednalo se o jediný pozitivní moment Příbrami v duelu s Kroměříží. Domácí se po celý zápas trápili a předvedli ostudný výkon, přesto aspoň na chvíli zavládla na stadionu u řeky Litavky radost. Po sedmdesáti minutách hry se hlavou trefil fotbalový obránce z Norska Hasan Jahić. Jeho gól byl však pouhým placebem, neboť hosté přidali ještě další a nakonec zvítězili 3:1.

Hasan Jahić se postaral o jedinou branku v zápase s Kroměříží (1:3). | Foto: Zdeněk Brož

Co říct k zápasu?

Je to těžké komentovat po této porážce, protože je třeba, že jsme do zápasu nevstoupili tak, jak jsme si přáli. Bohužel jsme prohrávali 0:1, ale podařilo se nám vyrovnat a řekl bych, že jsme měli momentum. Ale ty góly, které jsme obdrželi, se nedostávají každý den, obvykle to není takové. Bohužel se to stalo ve velmi špatný okamžik, takže je těžké komentovat tuto část, ale …. Nevím, jak to říct, ale příště bude další zápas, a pokud se nám podaří do něj vstoupit tak, jako jsme šli do druhého poločasu, tak doufám, že se věci mohou obrátit a konečně získáme pozitivní sérii bodů.

Jak jste řekl. Měli jste momentum, vyrovnáte máte několik šancí a šli jste za otočením zápasu. Co se ale stalo po vyrovnání?

Jak jsem řekl, je obtížné to říct, protože si myslím, že ten tým, který jsme viděli ve druhém poločase, byl jiný než v prvním. A myslím, že všechno co každý viděl na hřišti, ukazuje, že jsme měli druhý poločas vyhrát a možná i celý zápas. Bohužel góly, které jsme inkasovali, se nastávají každý den. Musím přiznat soupeři, že se mu podařilo nás potrestat, protože jsme byli agresivní jen ve druhé půli.

O presinku a agresivitě jste hovořili každý den. Chtěli jste rychle skórovat a ovládnout zápas, nicméně se tak nestalo. Proč?

Chyběl nám nedostatek štěstí, abychom dali góly. Anih měl tři dobré střely. Téměř jsme měli gólové šance, Wágner hlavičkoval. Nepamatuji si, kdo střílel, ale jeho pokus skončil metr od branky. Vokřínek měl také jednu šanci. Neměli jsme dostatek štěstí, abychom góly dali, i když si myslím, že jsme si je zasloužili. Pokud se podíváme na druhý poločas, tak nesouhlasím úplně s výsledkem. Musíme být v tuhle chvíli silní a pokusit se věci změnit.

Kroměříž přitom čekala na vaše chyby a dokázala vás potrestat.

A hned třikrát, když jsme nebyli tak soustředění a nerealizovali jsme věci tak, jak jsme měli. Patří ji zásluha.

Čeká vás dlouhý týden před zápasem s Vlašimí. Co musíte změnit do dalších zápasů?

Musíme nyní získat tři body a víme, že to bude velmi obtížné, protože Vlašim může porazit každého, ale máme kvalitu. Musíme proti ní hrát týmově co nejlépe. Máme dobrou partu, která se bude vzájemně podporovat a jsem si jistý, že můžeme porazit každý tým.