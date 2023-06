Fotbalová Příbram uvedla novou tvář v realizačním týmu. K výměně došlo u trenéra brankářů. Radka Sňozíka, který odchází za lepším angažmá do Sparty, střídá Ladislav Maier. Sedmapadesátiletý vicemistr Evropy z roku 1996 se pro klubový web rozpovídal nejen o nových svěřencích, ale také, jaké typy hráčů-gólmanů má rád.

Ladislav Maier - nový trenér brankářů | Video: Zdeněk Brož

U řeky Litavky pro vás začíná nové angažmá. Jak se těšíte?

Těším se strašně moc. Oslovil mě Karel Krejčí s tím, že mu odchází Radek Sňozík do Sparty. Následně mi zavolal pan Starka, byli jsme domluvení za pět minut a těším se na spolupráci.

V Příbrami jste zdědil čtyři zajímavé gólmany minimálně u mužského A-týmu. Co na to říkáte?

Musím říct, že ať jsem působil v jakémkoliv klubu, tak jsem měl na gólmany štěstí, ať už ohledně pracovitosti, tak i jejich kvality. O brankářích jsem slyšel jen to nejlepší. Musím poděkovat Sňozovi (Radkovi Sňozíkovi), jak je připravil a na spolupráci se těším. Myslím si, že máme jedny z nejlepších gólmanů v této soutěži.

Co budete chtít s brankáři nastartovat dřív než začne sezona?

Aby nedostávali góly. Teprve se ale poznáváme. Máme tři neděle do prvního mistrovského zápasu. Věřím, že si sedneme a brankáři budou oporou týmu.

Co může trenér gólmanů přenést dvacetiletým hráčům, kteří potřebují fotbalově růst?

Doba se určitým způsobem vyvíjí. Chytalo se jinak za mě, před dvaceti, deseti lety. Dnes vidím brankáře jako chytajícího obránce. Trend je takový, aby gólmani uměli hrát nohama a navíc chytat. O gólmanech v Příbrami jsem ale slyšel jen to nejlepší a musím jen potvrdit, že kvalitu mají.

Například Martin Melichar se proslavil hrou nohama. Budete nabádat brankáře, aby hráli podobně nebo naopak, aby byli jistotou pro tým?

Nejlepší by bylo aby byli jistotou pro tým. Když půjdou do kličky za stavu 3:0, tak proč ne. Jako trenéři něco podobného nevidíme rádi, ale zase na druhou stranu mám rád kluky, kteří riskují a týmu pomůžou, naopak nemusím alibisty. Věřím tomu, že spolupráce bude k něčemu dobrá.

Do Příbrami budete muset dojíždět z Liberce. Jak se díváte na tohle?

Úplně jednoduše. Dojíždění bude minimální. Domluvil jsem se na ubytování s klubem. Nemám s tím problém bydlet v Příbrami. Děti mám velké a s přítelkyní to máme taky vyřešené. Doma jsem byl teď dva roky, takže myšlenka, že by mě to táhlo domu, není na stole. Podívám se tam, ale přednější je pro mě práce tady.